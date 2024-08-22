Рыбное «население» Арктики меняется вместе с климатом

С потеплением арктических вод в них перестраивается структура биологического сообщества, рассказал руководитель ТИНРО Алексей Байталюк. Изменения касаются, в частности, минтая и тихоокеанских лососей.

Заместитель директора — руководитель Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, к.б.н. Алексей Байталюк принял участие в деловой программе форума «Арктика — Регионы» в Архангельске. На сессии «Как быть лидером в науке и технологиях в Арктике» глава ТИНРО выделил ключевые перспективы устойчивого развития региона, связанные с климатическими изменениями.

Во втором десятилетии XXI в. были возобновлены масштабные научные экспедиции в северной части Чукотского моря, в Восточно-Сибирском море, море Лаптевых. Например, в ходе комплексной трансарктической экспедиции на НИС «Профессор Леванидов» сотрудники ВНИРО в течение трех месяцев проводили специализированные прикладные рыбохозяйственные исследования биоресурсов дальневосточных морей. В 2023 г. выполнена континентальная полевая экспедиция на 100 внутренних водных объектах Чукотского автономного округа. Эти работы продолжены и в текущем году.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО, анализ данных морских экспедиционных исследований демонстрирует следующее:

Во-первых, в условиях тенденции к прогрессирующему потеплению и расширению ареала обитания теплолюбивых гидробионтов, происходит перестройка структуры арктического биологического сообщества, повышается рыбопродуктивность Чукотского моря, Восточно-Сибирского моря, моря Лаптевых. Например, в 2018 г. отмечено начало активных миграций и формирование крупных скоплений крупноразмерного минтая в Чукотском море. Их стабильность была подтверждена дальнейшими исследованиями. Состав ихтиоцена за несколько последних десятилетий вырос в Чукотском море на 176%, в Восточно-Сибирском море — на 108%, в море Лаптевых — на 80%, в Карском море — на 60%.

Во-вторых, граница проникновения тихоокеанских лососей в арктические воды за последние 15 лет сдвинулась на 800 км. Как следствие, формируются новые стада горбуши и кеты на ряде водных объектов, впадающих в моря Арктики.

Таким образом, в среднесрочной перспективе развитие арктического рыболовства связано с возможностями массового промысла минтая, палтусовидной камбалы, пресноводных гидробионтов, отметили в филиале.

В 2023 г. была сформирована и реализуется Программа исследований эстуарно-прибрежных зон Российской Арктики. Комплекс данных ВНИРО о состоянии арктических экосистем, практически не затронутых хозяйственной деятельностью, является основой для моделирования вероятных природных изменений, оценки уровня антропогенной нагрузки и предотвращения экологических рисков в условиях создания инфраструктуры Северного морского пути, обратили внимание в филиале.

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