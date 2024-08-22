Новости
Заместитель директора — руководитель Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Алексей БАЙТАЛЮК. Фото пресс-службы ТИНРО

Рыбное «население» Арктики меняется вместе с климатом

С потеплением арктических вод в них перестраивается структура биологического сообщества, рассказал руководитель ТИНРО Алексей Байталюк. Изменения касаются, в частности, минтая и тихоокеанских лососей.

Заместитель директора — руководитель Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, к.б.н. Алексей Байталюк принял участие в деловой программе форума «Арктика — Регионы» в Архангельске. На сессии «Как быть лидером в науке и технологиях в Арктике» глава ТИНРО выделил ключевые перспективы устойчивого развития региона, связанные с климатическими изменениями.

Во втором десятилетии XXI в. были возобновлены масштабные научные экспедиции в северной части Чукотского моря, в Восточно-Сибирском море, море Лаптевых. Например, в ходе комплексной трансарктической экспедиции на НИС «Профессор Леванидов» сотрудники ВНИРО в течение трех месяцев проводили специализированные прикладные рыбохозяйственные исследования биоресурсов дальневосточных морей. В 2023 г. выполнена континентальная полевая экспедиция на 100 внутренних водных объектах Чукотского автономного округа. Эти работы продолжены и в текущем году.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО, анализ данных морских экспедиционных исследований демонстрирует следующее:

Во-первых, в условиях тенденции к прогрессирующему потеплению и расширению ареала обитания теплолюбивых гидробионтов, происходит перестройка структуры арктического биологического сообщества, повышается рыбопродуктивность Чукотского моря, Восточно-Сибирского моря, моря Лаптевых. Например, в 2018 г. отмечено начало активных миграций и формирование крупных скоплений крупноразмерного минтая в Чукотском море. Их стабильность была подтверждена дальнейшими исследованиями. Состав ихтиоцена за несколько последних десятилетий вырос в Чукотском море на 176%, в Восточно-Сибирском море — на 108%, в море Лаптевых — на 80%, в Карском море — на 60%.

Во-вторых, граница проникновения тихоокеанских лососей в арктические воды за последние 15 лет сдвинулась на 800 км. Как следствие, формируются новые стада горбуши и кеты на ряде водных объектов, впадающих в моря Арктики.

Таким образом, в среднесрочной перспективе развитие арктического рыболовства связано с возможностями массового промысла минтая, палтусовидной камбалы, пресноводных гидробионтов, отметили в филиале.

В 2023 г. была сформирована и реализуется Программа исследований эстуарно-прибрежных зон Российской Арктики. Комплекс данных ВНИРО о состоянии арктических экосистем, практически не затронутых хозяйственной деятельностью, является основой для моделирования вероятных природных изменений, оценки уровня антропогенной нагрузки и предотвращения экологических рисков в условиях создания инфраструктуры Северного морского пути, обратили внимание в филиале.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Заместитель директора — руководитель Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Алексей БАЙТАЛЮК. Фото пресс-службы ТИНРО
  • Глава ТИНРО Алексей БАЙТАЛЮК рассказал о «рыбных» изменениях в арктических водах на сессии форума «Арктика — Регионы». Фото пресс-службы филиала
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    В отрасли идет глобальная модернизация

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

    Министр по рыболовству Сахалинской области

    Иван РАДЧЕНКО

    Рыболовные участки — важная для экономики нашего региона тема

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

    Максим КОЗЛОВ

    С переоформлением участков для промысла связан ряд вопросов

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Судостроение, логистика, ритейл — для развития отрасли важна каждая сфера

    Генеральный директор АО «Дальрыба» Денис МАЛАХОВ

    Генеральный директор АО «Дальрыба»

    Денис МАЛАХОВ

    Ассоциации помогают услышать голос отрасли

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

    Директор компании «Раптика»

    Роман ЛОСКУТОВ

    Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

    Все материалы

    Крупным планом

    Ежегодно предприятия Приморского края добывают более 800 тыс. тонн рыбы и морепродуктов

    АРПП: 30 лет борьбы за отрасль

    В честь Александра Акимовича компания «Океанрыбфлот» наименовала современный БАТМ «Министр Ишков»

    Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

    Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ в ходе визита в Сахалинскую область посетил рыбоперерабатывающий комплекс на Итурупе. Фото пресс-службы полпредства

    Рыбная отрасль Курил привлекает инвестиции

    Министр рыбного хозяйства СССР Александр ИШКОВ на переговорах с ЕЭС. Фото из личного архива Вячеслава Зиланова

    Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

    События

    В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

    Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

    МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Российские рыбаки установили новый рекорд

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.