От сотрудничества с Глобальным Югом до платы за участки: президент ВАРПЭ выступил в Совете Федерации

Стратегия российского рыбного хозяйства в новых условиях — формирование собственной экологической повестки для международного уровня и работа с потенциальными союзниками на Глобальном Юге, высказал свое видение президент ВАРПЭ Герман Зверев. Помимо масштабных тем он остановился и на более точечных решениях.

Рыбный рынок — яркий сегмент мировой торговли продовольственными товарами. И сейчас на нем происходят изменения, напрямую связанные с санкционными ограничениями, которые вводятся в отношении России. На это обратил внимание, выступая на пленарном заседании Совета Федерации, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

От стратегии…

Эффективная стратегия в новых условиях заключается в формировании «новой коалиции, управляющей мировым рыбным рынком», считает президент ВАРПЭ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, руководитель ассоциации заявил о готовности отраслевого сообщества включиться в инвентаризацию имеющихся в отрасли двусторонних соглашений: проанализировать эти договоренности с учетом российских интересов поручила ранее спикер СФ Валентина Матвиенко. Такая работа, по словам Германа Зверева, требует «ювелирной тонкости».

Особое направление работы, по мнению президента ассоциации, — взаимодействие с потенциальными союзниками на Глобальном Юге. «Запланированный масштабный экспедиционный научный рейс в омывающие Африку моря — это очень сильный ход», — отметил Герман Зверев предполагающуюся в этом году Большую африканскую экспедицию. Разведанные запасы в дальнейшем могут получить для освоения российские предприятия, сказал руководитель ВАРПЭ.

Работая на мировом рыбном рынке, очень важно участвовать в формировании экологической повестки. Системы экосертификации сейчас регулируют 25% глобального вылова, привел данные эксперт.

«Выбор у нас такой — либо мы отдаем экологическую повестку в мировом рыболовстве на откуп нашим недоброжелателям, либо сами формируем международную экологическую коалицию», — подчеркнул Герман Зверев.

Современные вызовы, с которыми столкнулась отрасль, требуют, по мнению президента ВАРПЭ, особого внимания и к качеству документов стратегического планирования. Здесь он призвал включить в предусмотренную на федеральном уровне стратегию развития АПК и рыбохозяйственного комплекса показатель среднедушевого потребления рыбной продукции.

«Закрепление в документах стратегического планирования показателей среднедушевого потребления — это основа для планирования и бюджетных, и частных инвестиций», — напомнил руководитель ассоциации.

Причем он отдельно подчеркнул, что нельзя занижать ориентир. Цель по потреблению рыбы россиянами должна быть амбициозной: не 22, а 26-28 кг. «Иначе мы будем двигаться вперед, ориентируясь по зеркалу заднего вида», — предостерег президент ВАРПЭ.

В стратегии также отсутствует такой важный показатель, как валовая добавленная стоимость для рыболовства и рыбопереработки, а это очень важно для решения вопросов межотраслевой производственной кооперации, обратил внимание он.

… к тактике

Учитывая внимание сенаторов к теме внутреннего рынка, президент ассоциации отдельно остановился на его «узких местах» и возможностях.

Тремя китами, на которых держится развитие российского рыбного рынка, Герман Зверев назвал расширение государственных и муниципальных закупок, субсидирование перевозок по железной дороге и создание современной логистической инфраструктуры.

В частности, глава объединения призвал распространить механизмы транспортного субсидирования на продукцию из сельди, горбуши и сардины-иваси. На это, по оценкам эксперта, потребуется 1,2 млрд рублей бюджетных средств. Напомним, что ранее такое расширение использования субсидий вошло в поручения президента.

Довольно обширную часть выступления перед сенаторами Герман Зверев посвятил импортозамещению в сфере оборудования и услуг для отрасли. Глава ассоциации заявил об успехах отечественных производителей орудий лова и холодильного оборудования, а также обратил внимание парламентариев на важность донастройки налоговой поддержки российского судоремонта. Приказ, принятый Минпромторгом для реализации механизма обнуления НДС в этой сфере, по словам руководителя ВАРПЭ, «не дает зеленый свет для инвестиций в судоремонт».

Внимания требует и заглохшая программа субсидирования затрат предприятиям, заказавшим суда-краболовы на российских дальневосточных верфях. В 2023-2025 гг. финансирование этого инструмента поддержки не предусмотрено, хотя строительство продолжается, отметил эксперт.

Необходимы, по его словам, и специальные меры поддержки строительства малого рыболовного флота.

Президент ассоциации сделал акцент также на проблеме инвесторов, вложившихся в береговые заводы под квоты. В отношении 10 предприятий поданы иски в суд, предусматривающие штрафы выше, чем ежегодный объем выручки этих заводов, указал Герман Зверев.

Он отметил необходимость в ближайшее время внести изменения в нормативную базу в этой сфере, а пока «подморозить» ведомственную судебную активность.

Прозвучал и вопрос, волнующий пользователей рыболовных участков, — о подходах к расчету и порядке взимания платы за перезаключение РЛУ без торгов. В обсуждение этих принципов, отметил руководитель ассоциации, «аккуратно, но сильно» включились и члены Совета Федерации. Предлагается распределить плату таким образом: четверть — сразу и в федеральный бюджет, а три четверти — в течение нескольких лет и в региональный бюджет.

«И прибрежные регионы, и рыбацкое сообщество такой подход поддерживают», — заявил Герман Зверев.

Говоря о перспективах мирового рыболовства, он подчеркнул: будущее здесь за глубоководными промыслами. Причем наша страна уже достигла лидерства в добыче, например, глубоководных крабов.

Важно не упустить открывающиеся возможности, сделал акцент эксперт и напомнил о проблеме нормирования содержания мышьяка в такой продукции. Отраслевое сообщество, подчеркнул он, поддерживает работу, которую в этом направлении ведет Совет Федерации.

Завершая выступление, руководитель ВАРПЭ заявил, что за 20 лет в России произошло пересоздание рыбной отрасли и под руководством президента организована эффективная система управления, учитывающая многоукладность рыбного хозяйства.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету проработать поступившие предложения и подготовить обращение к премьер-министру.

«Прошу подключиться сенаторов от рыболовецких регионов. И подготовить на имя председателя правительства наше обращение по всем вопросам, которые были подняты», — сказала спикер верхней палаты.

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