Приморье увеличивает прибавку по вылову

За период с января по июль предприятия Приморского края освоили почти 547 тыс. тонн водных биоресурсов, основу уловов формируют минтай, сельдь и сардина-иваси. Уровень прошлого года превышен на 10,8%.

В структуре вылова лидирует минтай — 424,384 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства.

Затем идут сельдь — 49,827 тыс. тонн, сардина-иваси — 26,309 тыс. тонн, крабы — 19,306 тыс. тонн, кальмар — 8,789 тыс. тонн.

По итогам прошлого года общий вылов рыбаков Приморского края составил 859,787 тыс. тонн, напомнили в теруправлении.

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