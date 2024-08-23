Мораторий на вылов воблы хотят сохранить до конца 2025 года

Запрет на промышленный и любительский лов воблы в Астраханской области планируется продлить до 31 декабря 2025 г. Аналогичные ограничения регулятор предлагает ввести и для водных объектов Республики Калмыкия.

Проект приказа о запрете в 2025 г. промысла воблы и плотвы в Волжско-Каспийском бассейне, подготовленный Минсельхозом, до 5 августа проходит процедуру общественного обсуждения. Мораторий на промышленное и любительское рыболовство для воблы планируется установить в Каспийском море, в реке Волга и ее водотоках Астраханской области и на водных объектах Республики Калмыкия.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ограничения на вылов воблы были введены в мае 2023 г. в связи с критическим снижением запасов этой рыбы. Однако в 2024 г. рыбакам разрешили вести промысел в течение десяти дней — с 20 по 30 апреля. На 2025 г. таких перерывов не предусмотрено. По оценкам ученых, для восстановления популяции воблы потребуется еще как минимум три года.

До 31 декабря 2025 г. предлагается продлить и запрет на промышленный и любительский лов плотвы. Он распространяется на водные объекты Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов Астраханской области.

Для промышленного рыболовства в Астраханской области также не разрешается использовать речные закидные мелкоячейные невода с размером (шагом) ячеи в мотне — 28 мм, в приводах — 36 мм, в крыльях — 40 мм и речные закидные безмотенные невода с размером (шагом) ячеи в сливе — 28 мм, в приводах — 36 мм, в крыльях — 40 мм.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews