Претенденты на 49 долей квот опять не заявились

Аукцион Росрыболовства по 49 долям квот на объекты промысла в Дальневосточном и Западном бассейнах и районах действия международных договоров вновь не состоялся.

На торги, которые планировалось провести 21 августа, опять не поступило заявок. Об этом сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол заседания аукционной комиссии Росрыболовства.

Предполагалось реализовать доли квот вылова в Западном бассейне — трески в Балтийском море (26-й подрайон), в Дальневосточном бассейне — наваги в Карагинской подзоне и спизулы в подзоне Приморье, а также в районах действия международных договоров — трески в подрайоне 3М НАФО, морского окуня в подрайонах 3М, 3О НАФО и районе регулирования Конвенции о рыболовстве в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК), камбалы длинной красной (атлантической) в подрайонах 3NO НАФО, скатов в подрайонах 3LNO НАФО, лемонемы в зоне Японии, кальмара-иллекса в подрайонах 3+4 НАФО, налима белого в подрайонах 3NO НАФО.

Напомним, большинство этих лотов предлагается не в первый раз, но они остаются нераспроданными из-за отсутствия покупателей. Каждый следующий аукцион предусматривает снижение стартовой цены.

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