Правительство готовит основу для новых крабовых аукционов

Кабмин определил объекты инвестиций и комплектацию лотов для предоставления через торги прав на вылов еще несколько видов крабов в ряде районов промысла. Это ресурсы Дальневосточного бассейна.

Изменения, необходимые для проведения новых крабовых аукционов, предусмотрены распоряжением правительства от 22 августа 2024 г. № 2262.

Напомним, что правительство в 2023 г. дополнило список видов крабов для распределения на аукционах первого этапа и выпустило перечень видов крабов, распределяемых на аукционах второго этапа (это разные виды квот). Однако инвестиционные объекты и комплектация лотов по некоторым объектам не были определены — по ним аукционы отложили на более поздний срок.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новым распоряжением предусматривается введение еще 8 лотов для аукционов первого этапа. Это 4 лота, каждый из которых включает 25% доли квоты вылова краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне. Также это 4 лота, в каждый из которых войдут по 25% доли квоты краба-стригуна опилио и волосатого четырехугольного краба в подзоне Приморье, стригуна бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне.

Такие же 8 лотов предполагается продать в рамках торгов второго этапа. И в первом, и во втором случае доли будут предоставлены с обязательством построить в России промысловое судно.

Позиции по крабу-стригуну опилио на Восточном Сахалине вступят в силу с 1 января 2026 г., по крабам подзоны Приморье и стригуну бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне — с 1 января 2027 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews