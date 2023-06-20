По некоторым крабам инвестобъекты пока определять не стали

Распоряжение правительства пока не предусматривает лоты по видам крабов, которые не выставлялись на аукционы с инвестиционными обязательствами в первом этапе и которые предполагается продавать после 2024 г.

Правительство выпустило еще один документ для запуска новых крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Победители таких торгов должны будут реализовать оговоренные инвестиционные проекты.

В мае также был обновлен перечень видов крабов для аукционного распределения: правительство внесло изменения в список промысловых объектов для квот, введенных в 2019 г., (квоты первого этапа) и выпустило перечень видов краба для квот, предусмотренных законом в 2022 г., (квоты второго этапа).

Как сообщает корреспондент Fishnews, распоряжение о предметах аукционов пока не предусматривает лотов с теми промысловыми объектами, по которым первые торги отложены на более долгосрочную перспективу. Это краб-стригун опилио Восточно-Сахалинской подзоны, камчатский, синий и волосатый четырехугольной крабы и краб-стригун опилио подзоны Приморье, а также краб-стригун бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне.

При этом в части первого этапа в список лотов добавился краб-стригун бэрди Камчатско-Курильской подзоны.

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