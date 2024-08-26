ВЭФ-2024: проблемы судоремонта — в фокусе внимания

На площадке ВЭФ 4 сентября пройдет сессия «Судоремонт на волне независимости». Представители органов власти, руководители предприятий, эксперты обсудят проблемы сектора судоремонта и стимулы для его развития. Резолюция по итогам сессии будет направлена вице-премьеру Юрию Трутневу.

Вопросам развития судоремонта как сектора, от которого зависит эффективность работы рыбопромыслового, танкерного, транспортного, ледокольного и других видов флота, работающих в Дальневосточном регионе, будет посвящена отдельная дискуссия в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Организаторами сессии «Судоремонт на волне независимости», которая пройдет 4 сентября, выступают Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Корпорация развития Дальнего Востока.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, рыбацкое сообщество является основным интересантом развития судоремонтного потенциала России. Качественный судоремонт — основа эффективного и безопасного использования рыбацкого флота. ВАРПЭ последовательно выступает за развитие судоремонтного потенциала России и помимо конкретных мер поддержки инициирует обсуждение ключевых вопросов сектора на площадках разного уровня. В рамках подготовки дискуссии на ВЭФ ассоциация проводит отраслевой опрос, чтобы выяснить, какие проблемы судоремонтные предприятия и судовладельцы считают наиболее значимыми.

По информации отраслевого объединения, участие в сессии подтвердили замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков, первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, зампредседателя правительства Камчатского края Юлия Морозова, председатель РК имени В.И. Ленина Сергей Тарусов, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, председатель совета директоров компании «Нордик Инжиниринг» Николай Шабликов и руководители судоремонтных предприятий Дальнего Востока.

Участники сессии планируют обсудить, что мешает развиваться судоремонтному бизнесу в России, почему многие судовладельцы до сих пор делают выбор в пользу ремонта на зарубежных верфях и как можно переломить этот тренд. Эксперты также попробуют разобраться, почему долгожданный нулевой НДС для судоремонта не оправдал надежд, которые связывал с этим решением бизнес, и какие меры господдержки могут оказаться более действенными в этой ситуации. Модерировать дискуссию будет президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Ассоциация в рамках подготовки к сессии проводит специальный интернет-опрос, посвященный судоремонту в России. С его результатов планируется начать обсуждение.



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