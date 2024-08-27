На Камчатке активизировались перевозчики кустарной икры

В Камчатском крае с начала лета резко возросло количество нарушений при авиаперевозках немаркированной икры, отмечают в Россельхознадзоре. С июня по 21 августа было установлено 30 попыток взять на борт деликатес сверх разрешенного веса.

Всего с начала эксперимента по регулированию воздушных перевозок икры сотрудники Приморского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) перевозки 371,2 тонны немаркированной икры.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства, только с 19 по 25 августа было проконтролировано 5,4 тонны лососевой икры в багаже и ручной клади авиапассажиров, следовавших в семь регионов России. За это время выявили шесть попыток провоза деликатеса с превышением установленного лимита (не более 10 кг немаркированной икры на человека). Пассажиры, следовавшие в Москву и Новосибирск, в совокупности пытались оформить 20 кг икры сверх допустимого количества.

По данным Россельхознадзора, за все время эксперимента зафиксировано 59 нарушений при перевозке авиапассажирами икры непромышленного изготовления общим весом 829,1 кг. Также ведомство проконтролировало перевозку 44,7 тонны икры промышленного изготовления. Такая продукция должна быть упакована в тару завода-изготовителя с соответствующей маркировкой, уточнили в Россельхознадзоре.

Напомним, что эксперимент в регионе продлится до 1 августа 2025 г.

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