В Калининграде достраивают «Планету Океан»

Новый корпус Музея Мирового океана в Калининграде уже готов на 80%, объект планируют сдать до конца года, рассказал глава региона Алексей Беспрозванных.

Музей Мирового океана стал одной из тем встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта кабмина.

«Три года назад в ходе рабочей поездки по Калининградской области мы поддержали решение о строительстве кампуса Балтийского федерального университета им. Канта и Музея Мирового океана», — напомнил премьер-министр.

Общая готовность музейного комплекса «Планета Океан» составляет 80%, доложил глава региона.

«До конца года планируем закончить все строительные работы для того чтобы далее уже наполнялся музей. С Маратом Шакирзяновичем [Хуснуллиным] проводили специальное совещание. Он тоже контролирует. Я на объекте бываю очень часто», — рассказал Алексей Беспрозванных.

Музей Мирового океана организован в 1990 г., это первый в России комплексный морской музей. Несколько лет назад началось строительство корпуса «Планета Океан», который должен стать ключевым элементом нового музейного центра. В архитектурной концепции использованы геометрические фигуры — шар и куб. По информации СМИ, сроки сдачи объекта неоднократно переносились.

В 2021 г. правительство РФ постановило выделить на эти цели из федерального бюджета свыше 1,8 млрд рублей, а затем еще 775,5 млрд рублей.

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