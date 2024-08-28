Правовую базу для удаления затонувших судов расширят

Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев провел двустороннюю встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Одной из тем стало правовое регулирование подъема затонувшего имущества.

На встрече было отмечено, что региону необходимо нарастить темпы реконструкции очистных сооружений. Кроме того, Астраханская область может подать заявку по включению в новый федпроект «Вода России».

«Один из критериев по конкурсному включению объектов — уровень софинансирования со стороны субъекта. При рассмотрении заявок будет учитываться опыт региона в реализации подобных мероприятий», — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Также вице-премьер и губернатор рассмотрели вопрос отсутствия правового регулирования подъема затонувшего имущества вне границ внутренних водных путей. Разработан проект изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта — поправки предусматривают порядок предоставления субсидий регионам на компенсацию затрат по удалению затонувшего имущества.

Стороны обсудили развитие рыбохозяйственной мелиорации, которая предусматривает проведение работ по расчистке каналов-рыбоходов не реже одного раза в 3–5 лет. Пока рыбохозяйственные мероприятия не включены в состав нового национального проекта «Экологическое благополучие». Прорабатывается инициатива региона по расширению нацпроекта в этом направлении, отметили в кабмине.

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