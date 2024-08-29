Для достройки рыбного терминала на Камчатке вновь ищут подрядчика

Нацрыбресурс повторно проводит конкурс на определение подрядчика для реконструкции морского терминала по обслуживанию рыбопромыслового флота в Петропавловске-Камчатском. Максимальная цена контракта — 194 млн рублей.

Заявки принимаются до 6 сентября, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию ЕИС «Закупки». Напомним, что предыдущий конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок от претендентов.

Реконструкция морского терминала в Петропавловске-Камчатском ведется с 2017 г. в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Срок ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносился. По данным Счетной палаты России на 2023 г., основная цель — увеличение пропускной способности рыбного терминала за счет приема судов с большей осадкой — не была достигнута.

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