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Центр социального проектирования «Платформа» представил исследования, посвященные продуктовому потреблению среди подростков

За чем будущее: аналитики исследовали потребительские предпочтения подростков

Центр социального проектирования «Платформа» представил исследования, посвященные продуктовому потреблению среди подростков. Выводы по итогам опроса подтверждают необходимость более активной коммуникации с молодым потребителем, отметили в Рыбном союзе.

Исследования потребительского поведения подростков ЦСП «Платформа» провел при поддержке ритейлера X5 Group. Результаты представлены на сайте центра, сообщает корреспондент Fishnews.

На проведенное исследование обращает внимание Рыбный союз, объединяющий производителей и поставщиков продукции из рыбы и морепродуктов.

«Сделанные по итогам опроса выводы напрямую касаются рынка рыбной продукции, в том числе подтверждают необходимость более активной коммуникации с молодым потребителем для формирования лояльности к продукту, а также развития гастрономии и другой продукции глубокой переработки — на фоне тренда перекусов на ходу и значимости эмоционального восприятия», — заявили в отраслевом объединении.

Приоритет молодого поколения — удовольствие в моменте, привел Рыбный союз выдержки из презентации. «Эмоции, быстрый эффект преобладают над рациональным расчетом. Актуальное и будущее состояние здоровья отходит на второй план, тогда как для взрослых людей именно оно является ключевым фактором организации питания. Что можно ожидать? По мере взросления подростков ориентир на здоровье будет усиливаться — это будет определяться культом молодости, стереотипами счастливой жизни. При этом здоровое питание не должно будет противоречить удовольствию: «Не вкусно, зато полезно», — такой принцип не будет популярен», — говорится в исследовании.

Аналитики обращают внимание на то, что значимую роль для подростков играет авторитет мнения взрослых — заботу о питании молодых поколений стоит начинать с качественного информирования их родителей.

Отмечено также, что скорость жизни современного человека повышает лояльность к форматам, которые можно перехватить на ходу. Готовка из базовой ежедневной необходимости превращается в хобби — процесс для удовольствия, в свободное время.

Представители рыбной переработки не раз отмечали, что для развития потребления рыбы и морепродуктов в стране нужно усиливать работу с молодым поколением. Его слабая вовлеченность сегодня — одна из базовых в долгосрочной перспективе проблем, отметил председатель Рыбного союза Александр Панин на конференции Fishnews Online. Встреча, посвященная дорожной карте по повышению внутреннего потребления рыбной продукции, проведена в рамках проекта «Сильная переработка — гордость отрасли».

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