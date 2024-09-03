Уловы иваси превысили 200 тыс. тонн

Российские рыбаки к началу осени выловили более 200 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси). Работа флота на пелагической путине продолжится до конца года.

В последнюю неделю августа на промысле дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии было задействовано 14 средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом. В среднем ежесуточно добычу вели 9 судов, а количество судо-суток лова составило 65, отмечается в традиционном обзоре Тихоокеанского филиала ВНИРО. Флот работал на акватории Южно-Курильской и Северо-Курильской зон, но в конце недели все суда перешли в Северо-Курильскую зону на перепад температур 9–12°С.

По сравнению с предыдущей неделей уловы сардины продолжили расти. Как сообщает корреспондент Fishnews, максимальный суточный вылов у отдельных судов достигал 675 тонн, средний вылов на судо-сутки увеличился до 247 тонн, результат за неделю составил 16083 тонны.

Уловы скумбрии тоже пошли вверх — за неделю рыбаки освоили 79 тонн.

По состоянию на 1 сентября российские суда добыли 204,8 тыс. тонн сардины — почти на 77 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Нарастающий вылов скумбрии составил 2,4 тыс. тонн.

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