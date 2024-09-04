Судоремонтников России призвали к объединению

Создать Всероссийскую ассоциацию судоремонтников предложил президент ВАРПЭ Герман Зверев на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. По его мнению, к голосу отраслевого объединения с большим уважением прислушивались бы на федеральном уровне.

С таким предложением Герман Зверев обратился к представителям отрасли на сессии ВЭФ «Судоремонт на волне независимости». На этом мероприятии президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников был модератором, сообщает корреспондент Fishnews.

«Целый ряд вопросов, которые подняли [на сегодняшней дискуссии — прим. ред.] судоремонтные предприятия, носят не региональный характер, а системный. Мне кажется, Минпромторг с большим пиететом относился бы к этим вопросам, если бы была создана ассоциация судоремонтников. Есть ассоциации рыбопромышленников, рыбопереработчиков, судостроителей, а ассоциации судоремонта — нет», — подчеркнул глава ВАРПЭ.

Он также обратил внимание, что участники сессии высказывали порой полярно противоположные мнения. В случае создания ассоциации, она бы не только озвучивала проблемы на более серьезном уровне, но и выступала бы с более сбалансированной позицией, отметил Герман Зверев.

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