ВНИРО договорился с Китаем о создании лаборатории по морским наукам

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии заключил соглашение о сотрудничестве с Институтом океанологии Китайской академии наук. Среди приоритетов для совместной работы — изучение влияния изменений климата на биоразнообразие, молекулярная биология, исследование процессов в аквакультуре.

Соглашение о создании совместной российско-китайской лаборатории по морским наукам скрепили подписями директор ВНИРО, доктор экономических наук Кирилл Колончин и заместитель директора ИО КАН Ша Чжоули. Подписание состоялось в рамках деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ).

Инициатива о создании лаборатории стала одним из результатов визита делегации ВНИРО в Китай в мае этого года, рассказали Fishnews в пресс-службе российского института. Окончательно направления работы и формат взаимодействия в рамках новой структуры специалисты согласовали в рамках первого заседания рабочей группы между учеными ВНИРО и ИО КАН в сентябре.

Создание совместной российско-китайской лаборатории — это еще один уверенный шаг на пути к тесной научной коллаборации ученых двух стран, отметил Кирилл Колончин.

«Приоритетные направления работы – это изучение воспроизводства и выращивания морских организмов в аквакультуре, влияния климатических изменений на биоразнообразие, селекции бурых водорослей Дальнего Востока России и Китая, молекулярная биология. Полученные данные будут доступны широкому научному сообществу. В планах публикация результатов исследований, подготовка совместных проектов и организация программ стажировок и экспедиций», — отметил руководитель ВНИРО.

Глава китайской делегации отметил, что уникальность накопленных баз знаний, научных подходов и коллекций позволяют надеяться на плодотворную совместную работу в ближайшей перспективе. Важно не только развивать фундаментальные исследования, но и обеспечивать их практическое применение. Поэтому к работе лаборатории в будущем могут быть привлечены предприятия двух стран. Ша Чжоули пригласил ученых ВНИРО к ответному посещению ИО КАН в ближайшее время.

Кроме того, китайская делегация посетила инновационный центр ВНИРО на острова Попова в Приморье. Представители КНР ознакомились с уникальными технологиями размножения и производства японской ламинарии, трепангов, морских гребешков и устриц. Применяемые методики вызвали живой интерес у китайских ученых, отметили в российском институте.

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