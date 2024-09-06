Ученые помогут Иркутской области беречь рыбу Байкала

Иркутская область и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии на площадке Восточного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Предполагается партнерство в сохранении экосистем озера Байкал и других рыбохозяйственных объектов региона.

Документ о сотрудничестве подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и директор ВНИРО, доктор экономических наук Кирилл Колончин. Соглашение предусматривает сотрудничество для организации взаимодействия, координации научной и практической деятельности.

В частности, речь идет о сохранении разнообразия и воспроизводства уникальных водных биоресурсов озера Байкал и других водоемов региона. Планируется, что научные разработки и рекомендации помогут в освоении ВБР, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

«Жемчужиной и одним из самых интересных объектов для наших исследований является крупнейшее пресноводное озеро Евразии — Байкал. В рамках национального проекта «Экология» наши ученые проводят исследования и дают научно обоснованные рекомендации по сохранению популяции байкальского омуля. На качественно новый уровень исследования наших ученых выйдут после того, как в эксплуатацию будет введено специально построенное для работы на Байкале научно-исследовательское судно «Викентий Зайцев», спуск которого на воду состоялся в июле этого года в Иркутске», —отметил Кирилл Колончин.

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