КМНС готовятся отстаивать законопроект о традиционном лове

Необходимо не дать «нивелировать» законопроект об отмене «заявительного принципа» при традиционном рыболовстве, подчеркнул президент Ассоциации КМНС Григорий Ледков на Восточном экономическом форуме. По словам главы объединения, поправки готовятся к принятию во втором чтении.

Напомним, что законопроект, меняющий регулирование традиционного рыболовства коренных малочисленных народов, был принят Госдумой в первом чтении в феврале. При этом он вызвал дискуссии среди депутатов и заинтересованных сторон. Предлагается отменить «заявительный принцип» при осуществлении традиционного рыболовства физическими лицами, относящимися к коренным малочисленным народам. Доступ к водным биоресурсам планируют предоставлять на основании информации из реестра КМНС.

Вопрос об этом законопроекте подняли на панельной дискуссии ВЭФ «Жизнь коренных малочисленных народов: сохранить традиции, развивать экономику и повысить качество жизни». Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков отметил, что приглашал к участию в сессии представителей Минсельхоза и Росрыболовства. Однако среди дискутирующих не оказалось представителей этих ведомств, сообщает корреспондент Fishnews.

«Хочу довести информацию, что ко второму чтению мы готовимся. Поправки мы видим правительственные. Там немножко еще надо с ними (Минсельхозом и Росрыболовством — прим. ред.) как-то проговорить, чтобы они совсем не нивелировали концепцию закона, чтобы это было беззаявительно по-настоящему. Раз мы реестр создали. Зачем же мы его создавали? Как раз для того, чтобы было адресно. Поэтому мы с этими поправками идем», — сказал Григорий Ледков.

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