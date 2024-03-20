АзНИИРХ рекомендует рыбакам заняться освоением медуз

С 2020 г. наука отмечает увеличение популяций сцифоидных медуз в Азовском море. Для борьбы с «перенаселением» специалисты предлагают заняться промышленным ловом этих животных.

Рост количества гребневиков и медуз связан с повышением уровня солености моря. Он увеличился с 9,3% в 2006 г. до 15,1% в 2023 г. из-за сокращения пресного стока и повышения температуры, рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

Ученые обращают внимание: медузы негативно влияют на промысловые запасы пелагических рыб, а также мешают прибрежному рыболовству, забивая орудия добычи. Кроме того, снижается и рекреационное значение моря.

Однако эксперты уверены, что увеличение биомассы медуз носит временный характер. Похожее явление уже регистрировалось в 1974-1978 гг., когда соленость моря превышала 13%. Но в начале 1980-х гг. наступил очередной циклический период распреснения Азовского моря и проблема разрешилась естественным образом. Ученые ждут, что и нынешняя ситуация стабилизируется при повышении водности Дона и снижении солености моря до 12%.

Минимизировать негативное влияние сейчас могут промышленный вылов медузы для ее дальнейшей переработки и локальные ограждения, считают специалисты АзНИИРХ. По их мнению, промысел можно вести при помощи специализированных кошельковых неводов, разноглубинных тралов, лампар на судах, ставных и закидных неводов с берега.

Сейчас в филиале уже исследуют эффективность защитных сетей-заграждений, а также отбойников для ставных неводов, позволяющих разделять медуз и основной объект лова.

Медузовые уловы предлагают использовать для производства пищевой продукции. Например, в АзНИИРХ представили технологию посола медуз с экстрактами дубильных веществ из растительного сырья. Одним из преимуществ такого блюда ученые называют низкую калорийность. Другая интересная разработка — получение гидролизата, который может быть как самостоятельным продуктом, так и частью различных питательных смесей.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews