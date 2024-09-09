Продукты и услуги зарубежного судостроения представят на Ship Tech Global

В рамках Международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге пройдет специализированная экспозиция судостроения, судоремонта, оборудования и портовой инфраструктуры Ship Tech Global. Кроме отечественных производителей там участвуют компании из Китая, Южной Кореи, Вьетнама, Турции и других стран.

О зарубежных участниках Ship Tech Global рассказали в пресс-службе компании — оператора форума и выставки Expo Solutions Group.

Wooju Entek разрабатывает и изготавливает морское палубное оборудование для промысловых, научно-исследовательских и других судов, гидравлические системы и пульты управления, а также осуществляет диагностику, сервисное обслуживание, настройку и ремонт палубных гидравлических и электрических механизмов. Опыт работы с российскими предприятиями позволил специалистам компании хорошо узнать потребности отрасли и наладить бесперебойные поставки своей продукции, сообщили Fishnews в ESG.

Bulutlu Makine, входящая в группу компаний Bulutlu Marine, производит распределительные щиты, системы управления движением, комплексные системы аварийного контроля и управления и другое электрооборудование для судов. Компания не первый год участвует в Seafood Expo Russia, и для расширения сотрудничества с российскими отраслевыми предприятиями приняла решение присоединиться к Ship Tech Global.

IWILL с 2002 г. занимается разработкой и производством разноглубинных тралов, включая пелагические и донные, а также поставляет различные типы рыболовных сетей, канатов и снастей. Индивидуальный подход к потребностям клиентов позволил компании производить продукцию, наиболее эффективную в различных условиях промысла, и наладить поставки рыбопромышленным предприятиям на всех континентах, обратили внимание организаторы.

Еще один производитель орудий лова — Qingdao Net Fishing Gear из Китая. Компания специализируется на производстве рыболовных сетей, а также поставляет комплектующие и материалы для судостроения и судоремонта и предлагает услуги судоходных агентов, экспедиторов, инспекции и обслуживания судов.

Компания Surimi Tech занимает лидирующие позиции в разработках технологий и оборудования, которое позволяет добиться максимальной эффективности при изготовлении сурими. 30-летний производственный опыт помог предприятию сформировать собственную научно-технологическую базу для подготовки, тестирования и внедрения концепций по переработке рыбы, добытой в различных районах Мирового океана.

Участие в Ship Tech Global также примут изготовители такелажного оборудования из Турции. Кроме того, ряд иностранных производителей посетит специализированную экспозицию, чтобы наладить деловые контакты с российскими отраслевыми предприятиями.

Деловая программа форума и выставки тоже представит лучшие решения из зарубежного опыта. Например, 17 сентября в конференц-зоне F1 запланировано проведение презентации КБ «СКИПАТЕХ» о строительстве рыбопромысловых судов на китайских верфях по передовым иностранным проектам.

Ship Tech Global будет работать все дни VII Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут в Санкт-Петербурге 17-19 сентября.

Подробнее о расписании мероприятий деловой программы можно узнать на официальном сайте: https://seafoodexporussia.com/businessprogram

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