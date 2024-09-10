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Основатель платформы Fishplace Юлия БЕЛИКОВА

Юлия Беликова: Цифровые платформы помогут вывести бизнес на новый уровень

На площадке Восточного экономического форума эксперты обсудили рост популярности цифровых платформ. Такие сервисы есть и в рыбной отрасли, например, платформа fishplace.ru, позволяющая покупать и продавать рыбопродукцию онлайн.

Тему развития платформенной экономики осветили в рамках трех сессий, в том числе «Цифровое настоящее: Эффективные платформенные решения для отраслей экономики». Своим мнением по этому вопросу поделилась основатель Fishplace Юлия Беликова в беседе с корреспондентом Fishnews.

Она рассказала, что на встрече выступил первый зампред комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко. По его словам, государство видит перспективность цифровых платформ и планирует развивать это направление, переходя к мягкому регулированию таких сервисов.

В то же время представители бизнеса на этой встрече выразили опасения, что нововведения могут принести больше проблем, чем пользы. Чтобы избежать этого, предприниматели должны действовать на опережение, уверена Юлия Беликова. Она считает, что, если компании самостоятельно не будут предлагать решения, которые нужны рынку, то государство может создать такой сервис, который не будет удобен бизнесу.

«Работая над fishplace.ru, мы хотели создать платформу, которая смогла бы учитывать интересы бизнеса и государства. В первую очередь ставили перед собой задачу сделать сервис, который был бы удобен бизнесу. В то же время Fishplace закрывает часть вопросов государства: гарантируется прозрачность сделок, а ценообразование подтверждается документами», — уточила собеседница Fishnews.

Она также отметила, что, хотя цифровизация и открывает большое количество возможностей, не все люди готовы идти в новое. Чтобы решить эту проблему, некоторые компании проводят комплексное обучение своих сотрудников по цифровой трансформации мышления.

«Такие тренинги помогают перестать бояться «цифры» и начать внедрять ее в рабочие процессы, — отметила Юлия Беликова. — Это верное решение, ведь цифровизация уже началась и нам рано или поздно придется научиться работать с современными технологиями. Кроме того, мы видим тенденцию сокращения рабочей силы, специалистов разных направлений становится все меньше. И если мы не будем идти в цифровизацию, у нас просто некому будет работать».

fishplace.ru

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