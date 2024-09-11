Яна Яшина: Отраслевые СМИ — это точное попадание в целевую аудиторию

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс» Яна Яшина рассказала о возможностях продвижения товаров, услуг и личного бренда в отраслевых СМИ.

Медиахолдинг «Фишньюс» сегодня объединяет интернет-портал Fishnews, оперативно освещающий события в рыбной промышленности, ежемесячную газету «Fishnews Дайджест» и журнал «Fishnews — Новости рыболовства» (выходит раз в три месяца).

У каждого вида СМИ — свои особенности и свои преимущества. Именно поэтому у нас такая структура медиахолдинга. «Сайт для наших партнеров — это возможность быстрее заявить о себе, оперативнее взаимодействовать с аудиторией. И здесь рекламодателям очень важно понимать: публикации остаются в интернет-пространстве и работают на ваш имидж годами. Стоит подумать об этом, и расходы на рекламу уже выглядят совсем иначе», — отметила генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс» Яна Яшина.

Газета и журнал — это иллюстрации, особая подача материалов. Обширное аналитическое интервью или статью можно смоделировать таким образом, чтобы оно было ярким и простым для восприятия.

«Журнал мы рекомендуем использовать первым лицам компаний для продвижения личного бренда. А если вы показываете себя как профессионала и надежного партнера — это уже половина успеха в деле успешных продаж вашего товара или услуги.

В прошлом году мы обновили дизайн газеты «Fishnews Дайджест» и журнала «Fishnews — Новости рыболовства», усилив визуальную составляющую», — рассказала Яна Яшина.

Для наиболее эффективной программы по продвижению руководитель медиахолдинга рекомендует использовать и газету, и журнал, и интернет-портал. «Задействовать разные форматы — небольшие сообщения, статьи, интервью, баннеры. Плюс очень важна планомерная, постоянная работа. На современного человека каждый день обрушивается шквал информации, и, чтобы в этом потоке не затеряться, нужно появляться в медийном пространстве периодически», — подчеркнула собеседница издания.

Сегодня при формировании рекламных кампаний особое внимание уделяется сегментации аудитории. И публикации в отраслевых медиа — это как раз точное попадание в целевые группы. «Понятно, что у таких СМИ аудитория по объемам гораздо скромнее, чем у массовой прессы, но и сообщение о товаре и услуге с гораздо большей вероятностью прочитают именно потенциальные покупатели», — обратила внимание на специфику отраслевых средств массовой информации гендиректор медиахолдинга.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.