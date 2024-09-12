Африканская экспедиция начнется с зоны Мавритании

НИС «Атлантниро» с 12 сентября приступит к исследованию рыбных запасов в водах Мавритании в рамках программы Большой африканской экспедиции. К научной группе судна присоединились мавританские специалисты.

В порту Нуадибу (Мавритания) российское научно-исследовательское судно «Атлантниро» приняло на борт пятерых ученых из Мавританского института океанографических исследований и рыболовства. После плановой бункеровки топливом НИС выйдет в море, где проведет калибровку акустического оборудования.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, с 12 сентября «Атлантниро» приступит к проведению научно-исследовательских работ в рамках программы Большой африканской экспедиции. Ученым предстоит выполнить три вида траловых съемок.

В сентябре-октябре судно будет вести траловую съемку, чтобы оценить биомассу демерсальных водных биоресурсов. На декабрь запланирована учетная траловая съемка для оценки индексов пополнения основных промысловых мелких пелагических видов рыб, а в январе 2025 г. биомасса и численность этих видов будет оцениваться в ходе тралово-акустической съемки.

Параллельно научные сотрудники проведут работы по оценке гидрометеорологических, океанологических и гидрохимических условий формирования повышенной биопродуктивности вод в исключительной экономзоне Мавритании. Исследования выполняются в рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве в области морского рыболовства и рыбного хозяйства.

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