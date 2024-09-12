Онлайн-систему для торговли рыбопродукцией представят на выставке в Питере

На международной рыбопромышленной выставке в Санкт-Петербурге торговый дом «Камчатский меридиан» в этом году вновь будет демонстрировать возможности сервиса FishStat, предназначенного для онлайн-операций на рынке рыбопродукции.

Система FishStat заработала в полном объеме в мае нынешнего года и уже привлекла целый ряд участников рыбного рынка. Сервис обеспечивает площадку для коммуникаций покупателя и продавца при оптовой торговле продукцией из водных биоресурсов. Также с ее помощью можно подобрать оптимальные решения для хранения и логистики рыбных грузов. Кроме того, пользователи смогут пользоваться аналитикой для работы на рынке.

«Наша система уже полноценно работает, но мы продолжаем заниматься совершенствованием FishStat. Как раз перед форумом в Санкт-Петербурге готовится обновление, добавим новый функционал», — рассказал Fishnews генеральный директор ТД «Камчатский меридиан» Евгений Карпов.

В этом году на отраслевой выставке компания вновь установит цифровую панель, позволяющую гостям стенда «Камчатского меридиана» (стенд U3, павильон G) узнать о возможностях сервиса FishStat.

Торговый дом активно показывает возможности онлайн-системы на рыбопромышленных выставках не только в России, но и за рубежом. У иностранных участников рынка сервис вызывает большой интерес, отметил Евгений Карпов.

Fishstat.ru

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