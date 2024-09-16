Ольга Булкова: Малый и средний бизнес — важная часть отрасли

Сохранение малых и средних предприятий в рыбной отрасли имеет большое значение для социально-экономической жизни Дальнего Востока, отдаленных населенных пунктов, обращает внимание председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова.

Облик рыбной отрасли меняется. Пересматриваются принципы доступа предприятий к правам на промысел, идет процесс укрупнения рыбопромышленных компаний.

Между тем в социально-экономической жизни дальневосточных регионов небольшие предприятия рыбной отрасли играют значимую роль, отмечает председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края (Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза) Ольга Булкова.

«Так исторически сложилось, что на дальневосточных территориях значительное количество именно небольших и средних рыбопромышленных предприятий сосредоточено на берегу. Они занимаются промыслом в прибрежных морских водах и реках. В Хабаровском крае таких предприятий много, — рассказала руководитель отраслевого объединения в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства». — В составе Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза на сегодняшний день 19 предприятий. Почти все они относятся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, микропредприятий».

При этом именно развитое предпринимательство позволяет обеспечивать экономику удаленных и сельских территорий, рост производства и занятости, подчеркнула Ольга Булкова.

«С помощью только госбюджета эти районы содержать не удается. Поэтому именно наличие мелкого и среднего бизнеса — залог развития этих территорий, — убеждена председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза. — Также отмечу, что работа таких предприятий свидетельствует о грамотной государственной политике, создающей условия для развития и поддержки мелкого предпринимательства».

Приоритетное направление для союза сейчас — дальнейшее участие в формировании законодательной базы для реализации положений о перезаключении договоров на рыболовные участки.

«К сожалению, мы видим значительные риски потери участков для предприятий, особенного мелкого и среднего бизнеса», — отметила Ольга Булкова. Работа по решению этого вопроса будет продолжена, подчеркнула председатель союза.

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