Облик рыбной отрасли меняется. Пересматриваются принципы доступа предприятий к правам на промысел, идет процесс укрупнения рыбопромышленных компаний. Один из важных аспектов происходящего — что будет с небольшими производствами, в том числе в отдаленных районах Дальнего Востока. О роли таких предприятий и вопросах регулирования, которые важно решить для их сохранения, в интервью «Fishnews — Новости рыболовства» рассказала председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края (Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза) Ольга Булкова .

— Ольга Николаевна, отрасль сейчас проходит период перемен. За последние годы сильно изменилось законодательство, идут процессы слияний и поглощений в рыбном бизнесе. Как вы считаете, о какой роли рыбного хозяйства в жизни дальневосточных территорий важно не забыть за всеми реформами?

— Как известно, более 70% уловов водных биоресурсов добывается именно на Дальнем Востоке. Это исторически обусловило существование на этой территории большого количества рыбацких предприятий, за которыми стоят целые поселки. Для большинства районов добыча и переработка водных биоресурсов являются опорной деятельностью. Также нужно учитывать огромные расстояния и удаленность территорий в нашем регионе. Поэтому одна из главных, можно сказать, фундаментальная задача рыбного хозяйства на Дальнем Востоке — обеспечивать социально-экономическое развитие прибрежных территорий, создавать рабочие места, уменьшать отток населения, особенно из северных районов.

Учитывая, что Дальний Восток — это ключевой рыбацкий регион нашей страны, не менее важной и стратегической задачей является обеспечение национальной продовольственной безопасности, насыщение внутреннего рынка качественной и безопасной продукцией. И здесь очень важна активная роль предприятий, отраслевых объединений.

Ну и, конечно, нельзя забывать об инвестиционном развитии отрасли, особенно о перспективах развития берегового промысла и производства как деятельности с социальной направленностью, составляющей основу экономики удаленных прибрежных территорий.

Специфика работы предприятий, входящих в Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз, такова, что практически все они являются прибрежными и имеют береговое производство на удаленных территориях края, обеспечивая их устойчивое развитие.

Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз — это старейшая рыбацкая ассоциация в Хабаровском крае, она была создана еще в 1960 году. В то время Крайрыбакколхозсоюз объединял рыбопромышленные тресты и относившиеся к ним рыболовецкие колхозы, рыбокомбинаты, рыбозаводы. Основной его функцией являлось руководство организационно-хозяйственной деятельностью рыболовецких колхозов, межколхозных предприятий и организаций.

Сейчас мы восстанавливаем ту основную функцию Крайрыбакколхозсоюза, которую он выполнял прежде. Принято считать, что рыбохозяйственные ассоциации и союзы — это в первую очередь рупор рыбаков. Да, так. Но мы в своей деятельности не ограничиваемся этим. Наша задача — не просто отстаивание интересов членов союза, а их сплочение и партнерство с целью сохранить ресурсы и замкнуть производственный цикл, реализация под кураторством союза совместных проектов, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края. Это инвестиционные проекты, продвижение продукции на рынке, конгрессно-выставочная деятельность, сотрудничество по отдельным направлениям, включая воспроизводство, социальные программы («Доступная рыба» и другие), гуманитарные акции.

— Еще один вопрос, обусловленный этими изменениями, — каким будет место в отрасли у небольших компаний. По вашему мнению, в чем значение таких предприятий в рыбном хозяйстве Дальнего Востока? Как субъекты малого и среднего бизнеса представлены в Хабаровском Крайрыбакколхозсоюзе?

— Действительно, в последние годы в рыбной отрасли наблюдается тенденция к укрупнению бизнеса. На наш взгляд, это негативная тенденция. Об эффективном значении укрупнения бизнеса в рыбохозяйственном комплексе можно говорить больше в отношении морского промысла в исключительной экономической зоне, нежели в отношении береговых предприятий.

Так исторически сложилось, что на дальневосточных территориях значительное количество именно небольших и средних рыбопромышленных предприятий сосредоточено на берегу. Они занимаются промыслом в прибрежных морских водах и реках. В Хабаровском крае таких предприятий много.

В составе Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза на сегодняшний день 19 предприятий. Почти все они относятся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, микропредприятий.

Уверена: значение таких компаний очень велико. Именно развитое предпринимательство позволяет обеспечивать экономику удаленных и сельских территорий, рост производства и занятости. С помощью только госбюджета эти районы содержать не удается. Поэтому именно наличие мелкого и среднего бизнеса — залог развития этих территорий.

Также отмечу, что работа таких предприятий свидетельствует о грамотной государственной политике, создающей условия для развития и поддержки мелкого предпринимательства.

— Сейчас очень много говорят о нехватке кадров в рыбной отрасли. Эта тема нашла отражение в поручениях президента. Как вы думаете, какие меры помогли бы на плановой основе обеспечивать рыбную промышленность специалистами в необходимом объеме?

— Если говорить о нехватке работников в рыбном хозяйстве, отмечу, что кадровый голод наблюдается во многих отраслях экономики и уже длительное время. Рыбная отрасль — не исключение. Вижу этому несколько причин.

Первый фактор — демографический. В стране снизилась рождаемость, при этом население стареет. Неблагоприятно сказалась на ситуации и пандемия коронавируса.

Второе: рынок труда переориентируется на подготовку специалистов в области программирования, робототехники. Это важно, это современные реалии. Однако есть много и других важных и нужных сфер деятельности. Снижение популярности морских профессий — это проблема.

Третье — отсутствие достаточно большого количества профильных учебных заведений. Например, в Хабаровском крае около 26 техникумов и колледжей. Из них связаны с рыбохозяйственным комплексом только 3, и то смежно, по направлениям «судостроитель» и «судоремонтник». Несмотря на то, что Хабаровский край — один из лидеров в стране по объемам вылова водных биологических ресурсов, у нас нет профильных учебных заведений для подготовки специалистов именно для рыбопромышленного производства.

Поэтому одним из перспективных направлений для решения вопроса считаю увеличение количества бюджетных мест в уже существующих учебных заведениях, а также организацию новых профильных учреждений среднего технического образования — техникумов, колледжей, училищ — или профильных факультетов в действующих техникумах.

Эффективная мера по решению проблемы дефицита кадров в отрасли — целевое обучение, и я рекомендовала бы предприятиям увеличить его объемы. Считаю, что потенциальные работодатели должны взять на себя дополнительные программы подготовки студентов, в том числе обеспечивать стажировки, проживание, стипендии. Важно обратить внимание и на повышение квалификации действующих сотрудников.

Необходимо строить работу по обеспечению предприятий квалифицированными кадрами еще на этапе обучения ребят. Проводить встречи, беседы с руководством образовательных организаций, учащимися, давать возможность студентам проходить учебную практику на предприятиях по специальности.

Такой опыт уже взят на вооружение членами Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза и показывает хорошие результаты. Ребята на протяжении всей учебы проходят практику на предприятиях. Это позволяет убедиться в верном выборе профессии, узнать работу изнутри и к тому же заработать.

А для компаний это хорошая возможность присмотреться к потенциалу будущих специалистов и формировать кадровый резерв для замещения вакантных должностей в будущем. И на этом этапе важно организовать грамотное наставничество на производстве. Тогда квалифицированные кадры будут «коваться» со студенческой скамьи.

Отмечу, что государство давно обратило внимание на проблему кадрового голода. Действует программа «Профессионалитет» для развития среднего технического образования. Для высшей школы запущена программа «Приоритет 2030». На 2024 год для рыбохозяйственной отрасли по специальностям «промышленное рыболовство», «водные биоресурсы» и «аквакультура» выделены квоты для студентов по 10% на каждое направление.

Но это пока капля в море. Необходимо возродить систему подготовки, которая была в советское время. Должна быть широкая сеть учебных заведений, отвечающая потребностям региона в квалифицированных кадрах, а также бюджетные курсы повышения квалификации работников.

Безусловно, большое и положительное влияние на обеспечение отрасли кадрами оказывает поддержка государства. Так, в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» рыбопромышленникам возмещаются затраты на обучение студентов в профильных учебных организациях Минсельхоза России и Росрыболовства в объеме 90% и расходы на оплату их труда и проживания, если они проходят практику или просто работают сезонно. За ребят, обучающихся не по нашему профилю, возмещают 30% затрат. Это весомая поддержка.

Но для системного решения проблемы нехватки кадров необходим комплексный подход, начиная от изменения системы подготовки специалистов до увеличения степени вовлеченности бизнеса в процесс обучения как потенциального работодателя, как того, кто формирует потребность в тех или иных специалистах.

— Впереди у предприятий лососевого направления — перезаключение договоров на рыболовные участки. Понятно, что очень важный вопрос — плата за перезакрепление без торгов. Но и без этого, на мой взгляд, непростых моментов хватает. Как Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз участвует в работе по продлению доступа предприятий к участкам?

— Конечно, одна из основных задач сейчас — разработка правовой базы в целях реализации положений федерального закона от 24 июля 2023 года № 384 о перезаключении договоров пользования рыболовными участками.

Я в числе представителей Хабаровского края вхожу в состав специально созданной межведомственной рабочей группы по формированию нового законодательства в области заключения договоров пользования участками. Это задача сложная и ответственная, ведь на кону не просто сохранение ресурсной базы предприятий. Это существование небольших рыбацких поселков, которых много в нашем крае, в том числе на северных территориях.

Консолидированная позиция нашего союза и его членов заключалась в том, чтобы снизить нагрузку на предприятия при оплате участка путем установления отсрочки и рассрочки платежа, а также зачета части платы в счет исполнения предприятием обязательств по соглашению об участии в социально-экономическом развитии региона.

К сожалению, мы видим значительные риски потери участков для предприятий, особенного мелкого и среднего бизнеса.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предусматривающий рассрочку внесения платы при заключении договоров пользования участками на новый срок без торгов на три года.

Уже после внесения законопроекта было опубликовано постановление правительства РФ от 13 июля 2024 года № 959, которым определена формула расчета платы при заключении нового договора пользования рыболовным участком, а также порядок ее взимания. Отсрочка платы установлена только на два года. В условиях закредитованности рыбной отрасли и значительной финансовой нагрузки на предприятия это приведет к тому, что многие не смогут выполнить условия перезаключения договоров без торгов, потеряют участки и, как следствие, производство.

Мы уже говорили о том социально-экономическом значении, которое несет мелкий и средний бизнес в рыбохозяйственной отрасли. Все это останется неосуществимым, и мы столкнемся с тем, что не сможем удержать прибрежные территории и население на них.

Работу в этом направлении, безусловно, продолжим. Сейчас это общая задача рыбацкой общественности.

— В 2027 году завершится период, когда градо- и поселкообразующие рыбохозяйственные организации могут пользоваться льготой по уплате сбора за пользование водными биоресурсами. Будет ли союз добиваться продления этого срока и почему?

— Наша однозначная позиция — необходимо сохранение льгот по уплате сборов за пользование водными биоресурсами для градообразующих и поселкообразующих предприятий на постоянной основе. И мы приложим все усилия к тому, чтобы добиться этого.

Поясню почему. Такие рыбохозяйственные организации несут значительную социальную нагрузку, часто — в удаленных районах Дальнего Востока, в том числе в районах Крайнего Севера. Именно эти хозяйства, наряду с другими береговыми предприятиями, составляют социально-экономическую основу развития отдаленных прибрежных территорий, создавая рабочие места, уменьшая отток населения, обеспечивая жизнедеятельность поселков и районов, налоговые поступления в бюджет.

Чаще всего это единственные предприятия в населенных пунктах, развивающие их инфраструктуру, занимающиеся благоустройством дорог и дворов, завозом воды и дров, помощью жителям поселков, даже ликвидацией последствий ЧС.

На сегодняшний день в состав союза входит 4 градообразующих предприятия: Рыболовецкая артель (колхоз) имени 50 лет Октября (Ванинский район), Рыболовецкий колхоз им. Ленина (Охотский район), Рыболовецкая артель «ИНЯ» (Охотский район), ООО «Востокинвест» (Охотский район).

Отмечу, что Хабаровский край — лидер по количеству градообразующих организаций, их 8. А всего в стране таких осталось 36, с каждым годом их количество уменьшается.

Изначально поручениями президента России Владимира Владимировича Путина по итогам заседания президиума Госсовета в 2015 году предписывалось сохранение льгот по уплате сборов градо- и поселкообразующим предприятиям.

В своем выступлении на ВЭФ в сентябре 2022 года президент заявил о том, как важно обеспечить гармоничное развитие инфраструктуры регионов, о том, что средства, полученные государством от использования водных биоресурсов, приоритетно должны направляться на развитие сельских территорий (укрепление занятости, повышение доходов граждан).

Поэтому мы будем добиваться закрепления льготы на постоянной основе. Это позволит уменьшить фискальную нагрузку на градообразующие предприятия, которые за счет экономии средств смогут продолжить нести социальные обязательства перед жителями населенных пунктов.

— Вы не раз поднимали вопрос о необходимости обновления транспортно-рефрижераторного флота. Что могло бы поддержать реализацию таких, на наш взгляд, затратных проектов?

— Да, Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз неоднократно обращал внимание на необходимость строительства рефрижераторного флота. Транспортный флот — это неотъемлемая часть рыбохозяйственного комплекса, важный и необходимый инструмент для эффективной работы отрасли. В случае непринятия мер уже скоро возникнут сложности с вывозом продукции из районов промысла. Добывающий флот обновляем, а транспортный — нет.

Дефицит транспортных мощностей повлечет удорожание фрахта, что скажется на стоимости продукции.

Строительство транспортного рефрижератора, действительно, очень затратный проект. Это превышает стоимость многих добывающих и перерабатывающих судов. Поэтому без мер государственной поддержки не обойтись.

Сейчас государство оказывает помощь при строительстве рефрижераторных судов по программе инвестиционных квот. Однако эта мера эффективна только для крупных рыбопромышленных предприятий, обладающих квотами на добычу водных биоресурсов, т.е. она является вспомогательным инструментом.

В качестве одного из вариантов урегулирования вопроса мы рассматривали возможность расширить на транспортные рефрижераторы действие программы субсидирования строительства судов по постановлению правительства РФ от 27 декабря 2019 года № 1917. Однако эта мера предполагает постройку на отечественных верфях и российское происхождение большинства комплектующих и оборудования. Что создает сложности, так как транспортный рефрижератор — это сложный механизм и, к сожалению, в нынешних реалиях пока реализовать его строительство в России крайне трудно.

Поэтому считаю, что необходима разработка новой меры поддержки — субсидирования части затрат на строительство без строгой привязки к преобладающей доле российского оборудования.

— Еще одна непростая тема — судоремонт. Какие здесь вы видите возможности для развития этого направления на Дальнем Востоке? Меняется ли к лучшему база предприятия, входящего в состав союза, — Охотского СРЗ?

— На сегодняшний день отрасль испытывает нехватку отечественных судоремонтных и судостроительных верфей. Те, которые есть, загружены заказами на несколько лет вперед, в том числе по программе инвестиционных квот. И это глубинная проблема, ведь на протяжении многих лет инвестиции в отрасль попросту не осуществлялись. Как следствие, страна столкнулась с низкой рентабельностью производства, отсутствием свободных доков, кадровым голодом, с импортозависимостью в судовом комплектующем оборудовании.

Конечно, в последние годы наметилась тенденция к лучшему. Есть государственные программы, направленные на поддержку строительства судов, развития отечественного производства судового оборудования.

Предприятие нашего союза — ООО «Охотский судоремонтный завод» — активно развивает судоремонт и строительство судов, проводит диагностику подводной части флота. География оказания услуг расширилась и включает в себя обслуживание судов как на всей территории страны, так и за ее пределами. Совсем без проблем не обходится, но предприятие старается их решать. В основном это касается поставок необходимого ЗИПа и комплектующих, так как в стране еще не налажен выпуск такой продукции в достаточном объеме.

Большие надежды мы возлагали на проработку меры государственной поддержки для судоремонта в виде отмены налога на добавленную стоимость.

Сама идея об обнулении НДС в этой сфере высказывалась в отраслевом сообществе еще с 2019 года. Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз всегда поддерживал необходимость такого решения, считая, что это эффективная мера поддержки, фактически — инвестиционный стимул для развития судоремонта.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были приняты в 2023 году, однако с рядом условий, что ограничивает возможность их применения судоремонтными заводами, в том числе Охотским СРЗ.

Существует высокий риск получения отрицательного экономического эффекта для заказчиков-судовладельцев при применении судоремонтными предприятиями указанной меры поддержки. Вызвано это тем, что приобретение работ с НДС по ставке 0% не позволит заказчикам применять соответствующие налоговые вычеты. В то же время судоремонтное предприятие со своей стороны не сможет снизить стоимость своих услуг, так как обязано заработать и направить 20% выручки на развитие производства (выполнение инвестиционных обязательств предусматривается как условие получения льготы). Предприятия, которые воспользуются указанной мерой поддержки, с высокой долей вероятности попадут в неконкурентное положение в сравнении с предприятиями, работающими на упрощенной системе налогообложения.

Разумеется, любой заказчик-судовладелец при выборе судоремонтной организации будет обращать внимание в первую очередь на цену работ. Если даже в рамках законодательства о госзакупках один из самых весомых критериев отбора — это цена, то что уж говорить о судовладельцах.

Вопрос эффективности мер поддержки для рыбохозяйственной отрасли обсуждался на совещании в Совете Федерации весной нынешнего года. Полностью согласна с рекомендацией первого заместителя председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Герасимовича Митина проинспектировать существующие меры поддержки для рыбохозяйственной отрасли: какие из них работают, какие нет и почему. Считаю, подобная инвентаризация с участием рыбацкой общественности поможет проанализировать и при необходимости доработать меры поддержки с тем, чтобы они стали эффективными.

Со своей стороны обязательно будем работать с законодательной властью, как было предложено сенаторами на совещании, в целях доработки механизма обнуления НДС в судоремонте с тем, чтобы эта мера поддержки действительно заработала и оправдала ожидания и судоремонтных предприятий, и судовладельцев.

— Какие вопросы, вы считаете, важно решить для развития рыбной промышленности и прибрежных территорий в ближайшей перспективе?

— Как я уже озвучила выше, приоритетным направлением сейчас вижу дальнейшее участие в формировании законодательной базы для реализации положений о заключении договоров пользования рыболовными участками на новый срок без торгов.

Вторым основным направлением является проработка проблемы дефицита кадров в рыбохозяйственной отрасли.

Особо в работе Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза выделю реализацию социального краевого проекта «Доступная рыба». Наши предприятия участвуют в программе с ее старта. Отмечу, что сейчас реализация проекта вышла на новый уровень.

Увеличен ассортимент и количество поставляемой продукции за счет продажи не только лососей, но также белорыбицы и других водных биоресурсов, продукции глубокой переработки. Формат участия предприятий в проекте также изменился: помимо традиционных ярмарок выходного дня и торговых сетей продукцию по доступным ценам можно приобрести в специализированном магазине «Хабаровский рыбак», организованном Крайрыбакколхозсоюзом осенью 2023 года в краевом центре. Интерес к такому формату у людей большой, и 25 июля мы открыли второй такой специализированный магазин в Хабаровске.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Сентябрь 2024 г.