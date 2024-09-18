Атлантической треске прочат заманчивые перспективы в Китае

Новые перспективы для поставок рыбной продукции Северного бассейна открывает Китай, считает председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. При этом он обратил внимание на важность работы по продвижению на рынке КНР.

Сейчас идет процесс фундаментальной перестройки на глобальном рыбном рынке, полагает руководитель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. При это встает вопрос, какие же рынки перспективны для рыбы Северного бассейна. Своим видением председатель отраслевого объединения поделился на круглом столе «Меры развития и поддержки экспорта рыбной продукции» на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Fishnews.

Говоря о поставках трески, многие обращают внимание на Бразилию, однако в этой стране достаточно сложное ветеринарное регулирование, отметил глава союза. У Норвегии процесс получения разрешения на импорт лосося в эту латиноамериканскую страну длился с 2021 г.

Статус главного импортера рыбной продукции в мире в ближайшие годы перейдет к Китаю — эта страна займет 40% в приросте мирового потребления, привел прогнозы Илья Раковский. Значительная динамика наблюдается уже сейчас. Если в 2013 г. КНР потребляла 52 млн тонн рыбы, то в 2023-м — уже 63 миллиона.

«И в этом приросте достаточно существенную долю занимала российская рыба», — указал руководитель союза. До 2030 г. ожидается скачок потребления еще на 5 млн тонн. Причем большую роль в этом росте сыграют китайские зумеры. Примерно на 100 млн вырастет население городов Китая в ближайшие пять лет.

«Это как раз будет среднее поколение, которое начнет зарабатывать, и на них достаточно большое влияние оказывают западные стандарты потребления», — указал Илья Раковский. Так, в Китае очень сильна тенденция по западным стандартам общественного питания. В таких условиях открываются хорошие перспективы спроса по треске, полагает эксперт.

При этом китайский рынок — весьма высококонкурентный, подчеркнул он. Продвижением своей рыбы в КНР занимается не только Россия. Так, сейчас премьер-министр Норвегии находится в Шанхае и продвигает там норвежского лосося.

В целом результаты работы российских компаний по продвижению продукции на китайском рынке будут видны уже в ближайшие три-пять лет, полагает председатель Союза рыбопромышленников Карелии. При этом неотъемлемая часть успешного закрепления позиций на рынке — поддержка государства, и здесь стоит обратить внимание на нагрузку, которую создают экспортные пошлины, указал спикер.

Также Илья Раковский остановился на важности международного взаимодействия при управлении рыбными запасами. Для Севера это сохранение ключевых объектов промысла — трески и пикши.

Если говорить про Северный бассейн, то сейчас он переживает период неудовлетворительного состояния запасов трески, который продлится еще не один год. И в это время особенно важно сохранить взаимодействие ученых и экспертов на рабочем уровне, подчеркнул руководитель отраслевого объединения.

Напомним, Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября. Медиахолдиг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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