Чувствительные вопросы рыбного экспорта обсудили на форуме в Питере

Деловая программа Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге в этом году стартовала с круглого стола, посвященного возможностям и проблемам экспорта российской рыбы и морепродуктов.

Тема работы на внешних рынках чувствительна для рыбной промышленности. В выручке морского рыболовства доля экспорта составляет чуть меньше 70%, привел цифру модератор обсуждения, президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев. «Соответственно, любые изменения в стоимости экспорта сказываются на финансово-экономическом положении отрасли, предприятий, сказываются на итоговых показателях рыбаков», — отметил он.

За первую половину нынешнего года поставки за рубеж рыбы и морепродуктов в натуральном выражении снизились примерно на 7%, а по стоимости — на 13%. В недавно опубликованном докладе Центробанка «Региональная экономика» отмечено снижение по поставкам продовольствия и сельхозпродукции в целом, но меньше, чем по рыбе, — на 5,3%, обратил внимание руководитель АСРФ.

Пошлины и сертификаты

Один из вопросов, который был поднят на круглом столе: как реализуется поручение президента о пересмотре ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные виды рыбопродукции. Замруководителя Росрыболовства Андрей Яковлев сообщил, что на подписи находится документ об исключении сардины-иваси и филе минтая. Действующее постановление правительства РФ предусматривает применение привязанных к курсу доллара ставок для самых разных категорий товаров до конца 2024 г. Если решение будет продлено, Росрыболовство настоит на исключении из пошлинного списка продукции глубокой переработки.

Минфин ранее заявлял, что в условиях повышения налога на прибыль готов обсуждать отказ от курсовых экспортных пошлин с 2025 г. Однако отраслевое сообщество рассматривает разные варианты развития событий, сообщает корреспондент Fishnews.

Еще одна волнующая экспортеров тема — необходимые для работы на внешних рынках сертификаты. В том числе сертификаты происхождения. География поставок расширилась, при этом пришлось столкнуться с тем, что в разных странах не существует единого подхода по таким документам, рассказал Андрей Яковлев. В ведомстве надеются, что будет реализована идея о введении через площадку АТЭС единой формы сертификата.

Однако сертификат происхождения — это лишь один из как минимум 15 документов, которые получают экспортеры. И здесь отраслевой регулятор видит перспективы снижения административной нагрузки в переходе на «цифру». В сотрудничестве с Российским экспортным центром, по словам Андрея Яковлева, удалось обеспечить бесшовный обмен данными по живой рыбе. В конце следующего года на единый портал госуслуг планируется вывести получение сертификатов происхождения для работы с Китаем и Южной Кореей — это поможет сэкономить время бизнеса и создать более доверительную торговую среду, полагают в Федеральном агентстве по рыболовству. В ведомстве надеются, что постепенно бесшовным станет получение всех документов для экспорта.

О важности перехода на электронные технологии говорят и в Россельхознадзоре. «Думаю, что все понимают, что за «цифрой» будущее», — заявил помощник руководителя ведомства Артем Даушев.

Он рассказал, что с 2022 г. удалось получить доступ для российской рыбопродукции в девять новых стран. Всего сейчас есть возможность поставок более чем в 70 стран. Ожидается завершение процедуры получения доступа на рынок Индии, Пакистана и ЮАР. Но, по данным государственной информационной системы в области ветеринарии, фактически рыба и морепродукты из России идут в 51 страну.

Представитель Россельхознадзора отдельно остановился на работе с такой важной для российского рыбного экспорта страной, как Китай. Федеральная служба добилась расширения каталога видов водных биоресурсов для поставок в КНР: в список вошло шесть новых видов водных биоресурсов. Стали возможны поставки 18 видов живых гидробионтов. Взаимодействуют российские власти с китайскими коллегами и по работе в электронной системе поставок CIFER.

Не обошел вниманием помощник главы Россельхознадзора и тему экспорта в ЕС. Поставки в Евросоюз продолжаются, но изменения в перечень аттестованных объектов не вносятся даже технически, и это надо учитывать, отметил Артем Даушев.

Что с перспективами

Предприятия ищут новые возможности сбыта. Так, председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский видит интересные перспективы для рыбы Северного бассейна на рынке Китая. В целом до 2030 г. в этой стране произойдет скачок потребления еще на 5 млн тонн, привел прогнозы эксперт. Будет расти городское население, при этом в Китае, например, очень сильна тенденция по западным стандартам общественного питания. И это открывает новые возможности спроса по треске, считает руководитель объединения.

Говоря о новых рынках, нужно смотреть в том числе и на диверсификацию линейки продукции, отметил заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников. Он подробно остановился на экспортных возможностях клипфиска — в том числе в Африке и Латинской Америке. Для поддержки бизнеса в этом направлении государство может рассмотреть возможности льготного кредитования на закупки оборудования, введения вычета по сбору за пользование водными биоресурсами.

О мерах, которые сегодня предлагает для выхода и развития на зарубежных рынках Российский экспортный центр, рассказал руководитель проекта по поддержке экспорта АПК РЭЦ Александр Морев. Так, это поддержка в работе на зарубежных маркетплейсах (в том числе в Китае), участии в выставочных мероприятиях. Предусмотрено и некоторое стимулирование экспорта в формате субсидий.

Поддержку предприятиям в выходе на перспективные рынки пообещал отраслевой выставочный оператор — по этому поводу выступил гендиректор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Говорилось на круглом столе о необходимости обеспечения допуска новых производственных мощностей на экспорт в Китай и тарифных условиях ввоза российской продукции из водных биоресурсов в КНР.

С экономикой непросто

Перед рыбной отраслью стоит задача по развитию на экспортном направлении. Однако работать предприятиям приходится в непростых условиях.

Маржинальность в отрасли за последние три года снизилась на 25%, заявил директор центра компетенций в АПК аудиторско-консалтинговой компании Kept Илья Строкин. Пересмотр экспортных пошлин он назвал одним из путей для изменения ситуации.

Издержки растут опережающими темпами, и выручка не успевает покрывать эти затраты, отметил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Свой доклад он посвятил ситуации на важных рынках минтаевой продукции. В 2023 г. Россия экспортировала таких товаров на 1,36 млрд долларов. Улучшилась структура поставок: около 40% экспортной выручки пришлось на продукцию глубокой переработки (филе, фарш, сурими).

За 10 лет в объеме экспорт прибавил 14%, а в деньгах — 16%. Если сопоставить этот доход с объемом сырья, направленного на выпуск экспортированной продукции, видно, что выручка с тонны сырца практически не растет. Это во многом связано с тем, что в последние годы ключевые рынки минтая очень сильно лихорадит, обратил внимание руководитель АДМ.

Алексей Буглак рассказал об изменениях на рынке Китая по разным видам российской продукции из минтая: постепенное снижение спроса на мороженую рыбу, рост поставок продукции глубокой переработки. Президент ассоциации попросил профильные структуры о поддержке инициативы по продвижению икры минтая в КНР.

Напомним, что Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября. Медиахолдиг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews