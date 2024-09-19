Продэмбарго продолжит действовать в 2025 году

Президент Владимир Путин продлил на следующий год специальные экономические меры, введенные в 2014 г. в отношении поставок сельхозпродукции, сырья и продовольствия из ряда стран. Ограничения распространяются в том числе на рыбу и морепродукты.

Действие эмбарго продляется в соответствии с указом президента от 18 сентября 2024 г. № 807, сообщает корреспондент Fishnews. Правительство должно обеспечить меры по реализации указа, также кабмин может при необходимости предлагать изменение срока действия ограничений.

Впервые президент ввел эмбарго в 2014 г. Спецмеры предусматривают запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц.

Меры предусмотрены в отношении США, стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Список видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия, на которые распространяется запрет, утвержден правительством. В перечень входят в том числе рыбная продукция, ракообразные, моллюски. В прошлом году документ дополнили готовой и консервированной продукцией.

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