Зарубежные поставки рыбы растут быстрее выручки

Рыбный товарооборот России и Китая обсудили на тематической бизнес-сессии форума в Санкт-Петербурге. Участники отметили, что поставки российской рыбы в КНР растут в физическом объеме, однако из-за снижения цен выручка проседает. Для улучшения экономики предприятий-экспортеров Росрыболовству предложили скорректировать политику регулирования добычи.

Объемы торговли увеличиваются

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Андрей Яковлев, выступая на бизнес-сессии «Россия-Китай» Международного рыбопромышленного форума, обратил внимание на экспортный потенциал рынка соседнего государства. Он отметил, что внешняя торговля двух стран сельскохозяйственной продукцией в 2023 г. увеличилась на 40,3%. Экспорт из России в КНР вырос на 52,9%, а импорт — на 8,5%.

«В целом по структуре российского экспорта сельскохозяйственной продукции на долю Китая приходится 17,6%. Это масложировые, зерновые и водные биоресурсы. При этом в стоимостном выражении рыба мороженая и ракообразные составляют 14 и 12% соответственно», — сказал Андрей Яковлев.

Доходность снижается

Вице-президент и генеральный секретарь крупнейшей китайской отраслевой ассоциации China Aquatic Products Processing and Marketing Alliance (CAPPMA) Сюэ Гуан Ван озвучил статистическую информацию о торговле рыбой между двумя странами.

Он напомнил, что РФ является одним из крупнейших поставщиков водных биоресурсов в Китай, уступая только Эквадору. При этом 22,7% импортируемой КНР продукции из России используется для внутреннего потребления, в то время как остальная часть перерабатывается и реэкспортируется.

Как рассказал Сюэ Гуан Ван, в 2023 г. Китай импортировал из России 1,4 млн тонн водных биоресурсов, что на 35% больше, чем годом ранее. Это 21% от общего объема закупаемых Поднебесной ВБР. Стоимость российской продукции составила 3,16 млрд долларов, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по июнь 2024 г. КНР получила 695 тыс. тонн российских рыбы и морепродуктов, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в физическом объеме и на 7,4% меньше в деньгах (1,52 млрд долларов).

Ситуация с наращиванием физических объемов поставок и уменьшением выручки из-за снижения цен, по словам Сюэ Гуан Вана, имеет место в торговле некоторыми ключевыми видами продукции.



Так, в 2023 г. Китай импортировал из России 89,9 тыс. тонн лосося, что на 21,8% больше, чем годом ранее. При этом стоимость продукции составила 160 млн долларов — на 35,8% меньше, чем в 2022 г. С января по июнь 2024 г. КНР импортировала 78 тыс. тонн лосося, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 12% дешевле.

По данным Сюэ Гуан Вана, с января по июнь на китайский рынок поставлено из РФ 365,7 тыс. тонн минтая на 376 млн долларов. Это, соответственно, на 1,8% больше и на 17,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя импортная цена в текущем году составила 1027 долларов за тонну, что на 18,8% ниже уровня 2023 г.

С января по июнь Китай ввез из России 46,6 тыс. тонн трески на 166 млн долларов. Это, соответственно, на 1,8% и 19,1% меньше по сравнению с результатом на отчетную дату 2023 г. Средняя импортная цена трески составила 3563 доллара за тонну (-18,1%).

Несколько лучше, по словам Сюэ Гуан Вана, для российских рыбаков ситуация по крабу. В 2023 г. Китай суммарно импортировал 119 тыс. тонн крабов на сумму 1,9 миллиарда долларов, что на 28% и 21% больше, чем годом ранее. При этом поставки российского краба достигли 35% от общего объема крабового импорта КНР.

Из России в 2023 г. Китай ввез 41,1 тыс. тонн крабов на сумму 1,1 млрд долларов, что, соответственно, на 74,2% и 42,3% больше, чем в предшествующем году.

Не надо гнаться только за уловами

Проблеме снижения экспортных цен на рыбопродукцию было посвящено выступление коммерческого директора АО «Океанрыбфлот» Дмитрия Гусева.

«Есть такой олимпийский лозунг: «Быстрее, выше, сильнее». Долгое время наша отрасль развивалась именно в этом направлении. Мы старались больше поймать, увеличить квоты, построить новые суда и заводы, увеличить экспорт любой ценой и нарастить количество стран, которые покупают российскую рыбную продукцию — для того, чтобы стать сильнее», — отметил Дмитрий Гусев.

Однако в последние два года — после введения антироссийских санкций — отрасль столкнулась с серьезными трудностями. Докладчик указал на «острый ценовой шок» на внешних рынках.

«Мы все прекрасно помним, как в 2022 году, в первый год послековидного развития, цена на филе минтая в Европе составляла 4600-4800 долларов за тонну. Были очень быстрые деньги, хорошие условия, и все хотели нашу продукцию. Прошло полтора года и цены упали более чем в два раза. Мы знаем, что еще зимой-весной 2024 года многие наши коллеги продавали филе минтая в Европе уже по 2100-2200 долларов в рассрочку, запихивали его всеми возможными способами. Такая цена ниже, чем два года назад, была за минтай б/г. То есть рынок рухнул более чем в два раза», — подчеркнул коммерческий директор «Океанрыбфлота».

По словам Дмитрия Гусева, статистика Сюэ Гуан Вана также свидетельствует о сильном снижении цен на рынке.

«Очень многие наши коллеги из рыболовного сектора (топ-10 рыболовных компаний страны) — треть из них в этом году работает в минус. Если взять компании второго эшелона, топ-20, топ-30, то все больше компаний России вынуждены отдавать рыбу ниже себестоимости. Летом этого года такой массовый продукт как навага стоил минус 40 процентов от себестоимости. По минтаю мы видим, что при себестоимости 90 рублей рынок падал до 80 рублей. И компании, к сожалению, были вынуждены отдавать рыбу за бесценок», — обратил внимание докладчик.

Проблема, по его мнению, заключается в обязательствах рыбаков при любых обстоятельствах осваивать не менее 70% квот, чтобы не лишиться прав на вылов.

«Нам нужно научиться в России управлять ресурсом — мы говорим про ОДУ, про квоты. Безумно гнаться за увеличением вылова только ради вылова, только ради красивых цифр в тоннах, это путь в никуда. Возможно, стоит задуматься над тем, чтобы сокращать ОДУ. Давайте снижать нагрузку, давайте убирать административный дамоклов меч — «Ловите, уважаемые рыбаки, экспортируйте куда угодно, лишь бы у нас были красивые цифры». Давайте сосредоточимся на деньгах. Можно сократить вылов на 20-30% и таким образом управлять рынком», — считает Дмитрий Гусев.

Напомним, что Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября. Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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