Приморье подсчитало уловы за восемь месяцев

Предприятия Приморского края с января по август освоили в районах морского промысла, прибрежье и пресноводных водоемах в совокупности 631,35 тыс. тонн водных биоресурсов. Большая часть приходится на минтай.

Минтая компании региона поймали 473,3 тыс. тонн, сельди — 53,6 тыс. тонн, дальневосточной сардины (иваси) — 35,46 тыс. тонн, крабов — 20,59 тыс. тонн, кальмара — 16 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства

По его данным, в структуре общероссийского вылова доля рыбодобытчиков края составляет около 18%.

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