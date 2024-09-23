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Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Уходить от стереотипов предлагают в Рыбном союзе

Для роста потребления рыбной продукции в стране необходимо уходить от ярлыка «Рыба дорогая», убежден председатель Рыбного союза Александр Панин. Необходимо обратиться к ценности, которую такие продукты в рационе несут для здоровья и качества жизни.

Этот посыл стал основным в выступлении руководителя союза на круглом столе «Рыба есть» Россельхозбанка в рамках Международного рыбопромышленного форума. Участники встречи — представители госорганов, рыбопереработки, ритейла, ресторанного бизнеса — делились своими взглядами на то, как популяризировать рыбную продукцию среди россиян, сообщает корреспондент Fishnews.

«На мой взгляд, в забеге с целью увеличить внутреннее потребление рыбной продукции в стране главное, что нужно поменять, это устоявшийся ярлык «Рыба дорогая», — заявил Александр Панин.

Это навязанный извне тезис повторяют в том числе внутри отрасли, не пытаясь разобраться в сути. Между тем рыба и продукция из нее — разнообразны. Есть дорогие позиции, но есть и более доступные по цене — скумбрия, навага, корюшка, камбала, сельдь и другие виды, при этом они обладают всем набором полезных микроэлементов и витаминов, напомнил председатель Рыбного союза.

Цена на рыбу формируется под влиянием рыночных условий, подчеркнул эксперт. В России порядка 2800 добывающих компаний, 1200 — рыбоперерабатывающих и 1800 — занимающихся торговлей рыбой и рыбной продукцией. Рыба и вылавливается, и производится, и торгуется на высококонкурентном рынке. «Цена, которую мы имеем сегодня в наших магазинах, — это рыночная цена, обусловленная экономическими реалиями», — акцентировал Александр Панин.

Еще один распространенный подход, от которого руководитель союза призвал отказаться (в том числе в СМИ), — это постоянные сравнения цены у рыбаков и на полке. Такое сопоставление некорректно, подчеркнул глава объединения. «Мы с вами должны понимать, что рыба от рыбака и та рыба, которая даже просто вот в непереработанном виде лежит на полке, это далеко не одно и то же. И поэтому она не может просто стоить одинаково», — подчеркнул он.

До того, как продукция попадает в розничную продажу в привычном и удобном для потребителя виде, она проходит целый ряд операций, которые отражаются на себестоимости, — и это характерно для множества отраслей. Никто ведь не удивляется, почему готовый костюм и кусок ткани, из которого он пошит, стоят по-разному. То же самое — и с рыбной продукцией, провел аналогию председатель союза.

При этом Александр Панин подчеркнул, что отраслевое объединение стремится информировать потребителей, журналистов о том, как формируется цена. В телеграм-канале союза регулярно выкладывается «стакан себестоимости» готовой продукции, где как раз дается такая раскладка. «Мы находимся в экономических реалиях высококонкурентного рынка, и цена на рыбу — она рыночная», — отметил спикер.

Нужно говорить о рыбной продукции через оценку ценности, которую она дает для качества питания и качества жизни россиян, уверен руководитель союза.

Напомним, Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября. Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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