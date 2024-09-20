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На круглом столе Россельхозбанка «Рыба есть» эксперты обсудили, что поможет повышению потребления рыбопродукции в стране

Несравненная наша рыба: участники рынка ищут пути по росту потребления рыбопродукции в России

Что поможет повышению потребления рыбопродукции в стране — своим видением решения этой задачи на круглом столе Россельхозбанка «Рыба есть» в рамках отраслевого форума в Санкт-Петербурге поделились представители госорганов, розницы, хореки и рыбопереработки.

Решение вопросов роста потребления сложно представить без развития российской рыбоперерабатывающей промышленности. На такой момент обратил внимание заместитель руководителя центра отраслевой экспертизы Росссельхозбанка Олег Князьков. «Мы выходим с инициативой о создании мер господдержки, которые будут нацелены на увеличение глубокой переработки», — подчеркнул он.

Сейчас уровень рентабельности рыбоперерабатывающей отрасли ниже, чем рыболовства, поэтому бизнес менее мотивирован заниматься этим направлением, указал участник обсуждения.

«Увеличив переработку, мы увеличим тем самым ассортимент. Мы войдем в те сегменты, которые сейчас недоступны, которые закреплены за мясным ассортиментным рядом. И соответственно, можем за счет этого поднять объем потребления», — объяснил представитель РСХБ.

Говоря о решении задачи по повышению потребления, эксперты традиционно делают акцент и на важности информирования людей о пользе и других достоинствах рыбы. Олег Князьков напомнил о результатах исследования рыбного рынка, которые представил в прошлом году ВЦИОМ. 56% потребителей отнесены к категории «равнодушные» (едят рыбу достаточно часто, но не считают ее любимым продуктом или каким-то особенно важным). «Это говорит о чем? О том, что очень мало информации для потребителей о пользе рыбы на рынке присутствует. Нужно все время заниматься маркетингом», — убежден замруководителя центра отраслевой экспертизы.

Формировать привычку есть рыбу нужно с детства — на этот тезис не устают обращать внимание участники практически каждого обсуждения темы потребления, сообщает корреспондент Fishnews. Пищевое поведение идет из семьи, поэтому здесь надо работать с родителями, обратила внимание представитель Роспотребнадзора Инна Соколовская.

Если сейчас посмотреть на детское меню ресторанов, то видно, что рыбы в нем практически нет. А это как раз отражение тех блюд, которые маленьким россиянам готовят дома, отметил управляющий партнер ресторанной компании «Строганов групп» Дмитрий Гольдфарб. Мамы в основном заказывают детям не рыбу и морепродукты, а макароны, наггетсы и куриный бульон, также указала на особенности родительского выбора гастропродюсер, сооснователь ресторана Crevette Bistrot Алена Мельникова.

Для того чтобы с детских лет прививать любовь к рыбе, стоит заняться и проблемой школьного питания. «Мы видим, что дети достаточно часто отказываются в школе от потребления рыбной продукции. Им не нравится запах, не нравится внешний вид продукта», — поделилась наблюдениями Инна Соколовская. Надо работать над альтернативными формами подачи в столовых учебных заведений, заявила она.

Рестораторы, рассуждая о повышении востребованности рыбы и морепродуктов в рационе россиян, по традиции говорили о том, что заведениям общепита нужно больше постоянства в предложении сырья. Необходима стабильность в ценовом диапазоне и в производстве, сказал Дмитрий Гольдфарб. Алена Мельникова посетовала на нехватку подходящей рыбы с Дальнего Востока.

При этом участники встречи указывают на то, что звенья товаропроводящей цепи сейчас работают над тем, чтобы путь рыбы к российскому потребителю стал проще. Рыбодобывающий бизнес стал активно реагировать на поступающие запросы внутреннего рынка, подчеркнул в самом начале круглого стола заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Для того чтобы «спрямить путь рыбы на полку», проводится большая работа, рассказал директор по взаимодействию с бизнес-ассоциациями и сообществами Х5 Group Максим Арефьев. «Большой проект сейчас идет по выстраиванию трехсторонних отношений, где рыбодобытчик, переработчик и торговая сеть в единой парадигме, зная экономические параметры взаимодействия друг с другом, выстраивают максимально эффективный путь рыбы на полку», — отметил он. При этом учитываются «узкие места»: просчитываются волатильность цен на рыбу в зависимости от сезона, точки, где лучше всего ее хранить в определенное время и где лучше всего ее перерабатывать.

Интересные данные представил на круглом столе директор по взаимодействию с органами госвласти «Вкусно и точка» Андрей Зырьянов. Каждый год сеть представляет посетителям около 50 млн порций продукции, включающей в себя рыбу и морепродукты. Уже полюбившиеся гостям категории — это креветка и, конечно, фишбургер. Представитель компании рассказал об опыте локализации производства продуктов для производства этих блюд в России.

Значимая роль в деле продвижения «рыбного меню» отводится журналистам. Шеф-редактор службы информации «Авторадио» (Санкт-Петербург) Анна Чебан поделилась опытом популяризации рыбного потребления в СМИ на примере фестиваля корюшки в Санкт-Петербурге. Представитель медиасообщества обратила внимание, что современному потребителю интересны короткие, яркие, авторитетные сообщения. «Нужно все завернуть, как можно короче, как можно быстрее, как можно динамичнее», — подчеркнула она.

С важным посылом выступил председатель Рыбного союза Александр Панин. В решении задачи по увеличению потребления в стране нужно уходить от ярлыка «Рыба дорогая». Нужно, чтобы на первый план выходила ценность, которую рыба и морепродукты несут для качества питания и качества жизни россиян, подчеркнул руководитель отраслевого объединения.

Он напомнил, что видовое разнообразие водных биоресурсов огромно, широк ассортимент видов продукции. Есть и более дорогие виды рыбы и морепродуктов, и более доступные по ценам, причем они также обладают всем набором полезных микроэлементов и витаминов. Уход от ярлыка рыбы как дорогого продукта пойдет на пользу рынку и потреблению, уверены в союзе.

Напомним, что Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 17 по 19 сентября. Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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