Член «осетровой» ОПГ получил реальный срок

В Хабаровском крае суд вынес приговор одному из участников группы, планировавшей сбыть около 14 тонн осетровых рыб и более 800 кг черной икры. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.

Фигуранта признали виновным по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, их частей и дериватов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Следствие и суд установили, что в период с января по ноябрь прошлого года трое мужчин вступили в сговор и приобрели в северных районах края туши рыб и икру калуги и амурского осетра. Продукцию злоумышленники перевезли и хранили для дальней продажи в западных регионах России, рассказали Fishnews в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Суд приговорил фигуранта к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении второго участника группы находится на рассмотрении в суде. Третий объявлен в розыск.

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