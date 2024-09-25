Список районов для жаберных сетей готовятся пересмотреть

В перечень районов Севера, Сибири и Дальнего Востока для применения рыболовами-любителями жаберных сетей сейчас входят Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край. Однако это противоречит правилам рыболовства для Байкальского бассейна, обратили внимание разработчики.

Федеральный закон «О любительском рыболовстве…», принятый в 2018 г., допускает использование сетных орудий лова только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Правительство в 2019 г. установило особенности оборота и применения жаберных сетей в таких местах.

В список районов для применения жаберных сетей были включены в том числе Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край.

Однако правила рыболовства для Байкальского бассейна запрещают использование сетей всех типов при любительской рыбалке. На это указали разработчики изменений, опубликованных на портале regulation.gov.ru. Предложено исключить Бурятию, Забайкальский край и Иркутскую область из списка.

Вопрос проработан совместно с Росрыболовством и профильным ведомствами этих регионов, а также Байкальским филиалом ВНИРО — они поддержали проектируемое регулирование, говорится в пояснительной записке.

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