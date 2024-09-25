Александра Сухарева: У участников рынка общая задача — повышение потребления рыбы

За год-два благодаря всем участникам отрасли удалось сделать шаги навстречу друг другу, чтобы упростить доступ рыбы на полку, но впереди еще предстоит большая работа по выстраиванию товаропроводящих цепочек поставок, отмечает директор по развитию категорий «фрукты, овощи и ультрафреш» торговой сети «Перекресток» Александра Сухарева.

Дорожную карту по повышению потребления рыбы, утвержденную правительством нынешним летом, на Fishnews уже комментировали производители продукции. Однако важнейшие участники рынка — это также торговые сети.

Работа по повышению потребления рыбы и морепродуктов среди россиян, безусловно, интересна и ритейлу, отмечает Александра Сухарева.

«Достижение цели повышения потребления не лежит в области работы какой-то одной конкретной организации. Это задача всего рынка — добытчиков, переработчиков, дистрибьюторов, ритейла, органов власти (в части поддержки и популяризации). Когда мы объединимся и будем вместе реализовывать дорожную карты, безусловно, мы придем к цели», — заявила директор по развитию категорий «фрукты, овощи и ультрафреш» «Перекрестка».

В интервью Fishnews Александра Сухарева рассказала, каким образом рыбная продукция представлена в ассортименте торговой сети и какая работа проводится по продвижению таких товаров.

«Во-первых, мы каждую неделю организуем промоактивности по рыбе. Предлагаем что-то новое покупателю, со скидкой, чтобы бы возможность попробовать. Продвигаем нашу линейку СТМ. Во-вторых, мы участвуем по всех тематических фестивалях. Рыбная неделя в Москве, «О!Мега Вкус». Также используем наружную рекламу, радиорекламу, привлекаем СМИ. За 2024 году у нас 25 млн просмотров нашей рекламы», — отметила собеседница интернет-портала.

Текст полностью читайте в разделе «Интервью» на сайте Fishnews.