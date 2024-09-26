Особенности пересечения границы для судов скорректировали

Правительство внесло изменения в постановление об особенностях пересечения госграницы РФ на море. Поправки вступили в силу со дня официального опубликования — с 25 сентября.

Изменения внесены в постановление правительства от 28 марта 2019 г. № 341 «Об особенностях пересечения российскими и иностранными судами госграницы РФ на море».

Напомним, что этот документ устанавливает случаи, когда суда могут неоднократно пересекать границу без прохождения пограничного, таможенного и других видов контроля.

Как сообщает корреспондент Fishnews, дополнен список таких случаев для российских и зарубежных судов, убывающих из портов РФ с последующим прибытием в российские порты без захода во внутренние морские воды и в территориальные моря иностранных государств. Теперь это также касается прохода через проливы Каттегат и Скагеррак.

Ряд изменений внесен в Правила уведомления пограничных органов ФСБ о намерении осуществлять неоднократное пересечение госграницы РФ на море российскими судами.

Так, уточняется, что при фактическом пересечении границы капитан уведомляет именно ближайший к месту пересечения пограничный орган (подразделение пограничного органа) о времени и географических координатах места пересечения.

Изменения внесены постановлением правительства от 24 сентября 2024 г. № 1301.

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