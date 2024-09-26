Мониторинг сбросов с «Фукусимы-1» расширят

Пекин и Токио начали диалог о возможном снятии китайского запрета на импорт рыбы и морепродуктов из Японии. Необходимым условием КНР считает разрешение третьим странам присоединиться к мониторингу слива радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1».

Благодаря достигнутым договоренностям стороны вышли на уровень взаимопонимания в этом вопросе, рассказал премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он отметил, что речь не идет о немедленном снятии запрета на импорт японской рыбопродукции, установленного КНР в прошлом году. По словам Фумио Кисиды, китайская сторона дала понять: дан лишь старт процессу пересмотра наложенных ограничений.

Как пишут зарубежные СМИ, Япония намерена создать долгосрочную программу, в рамках которой международные эксперты будут проводить независимый отбор проб и мониторинг, сообщает корреспондент Fishnews. Кроме того, премьер-министр заявил на встрече с журналистами, что правительство согласовало дополнительные методы мониторинга очищенной радиоактивной воды.

В свою очередь официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвал проблему сбросов с «Фукусимы-1» одновременно политической и научной. Также он подчеркнул, что Пекин пока испытывает опасения по поводу безопасности японских рыбы и морепродуктов.

Чтобы развеять эти опасения, китайские и японские эксперты намерены провести совместную работу в ближайшие месяцы. В министерстве иностранных дел КНР заявили, что со временем запрет на ввоз рыбопродукции из Японии будет снят.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обратил внимание на постоянное взаимодействие японского правительства с его организацией. Также он поблагодарил Китай за конструктивные переговоры с сотрудниками МАГАТЭ, которые в итоге привели к заключению нынешней сделки.

В Японии надеются, что новый план мониторинга в рамках МАГАТЭ удовлетворит требования Китая, сохранив при этом объективность надзора над процессом сброса с «Фукусимы-1».

По данным иностранной прессы, сейчас рабочая группа МАГАТЭ, в которую включены эксперты из десятка стран, проводят проверку безопасности сливаемой воды. Новое соглашение предусматривает увеличение количества точек отбора проб.

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