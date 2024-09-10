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Увеличение количества горбуши, которую могут свободно добывать рыбаки-любители, обсудили губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО и руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы главы региона

Сахалинская область предлагает расширить программу по вылову горбуши для населения

Увеличение количества горбуши, которую могут свободно добывать рыбаки-любители в специально отведенных местах на Сахалине и Курилах, обсудили губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Федеральное агентство по рыболовству поддерживает инициативу главы Сахалинской области об увеличении разрешенного к вылову количества горбуши с нынешних трех экземпляров до пяти. Также планируется существенно расширить список мест для такого лова. Об этом пресс-служба правительства региона сообщила по итогам совещания, которое провели руководитель Росрыболовства и Валерий Лимаренко.

«Провели встречу с губернатором Валерием Лимаренко, еще раз обсудили вопрос, чтобы уже со следующего года рыбаки-любители могли свободно вылавливать до пяти хвостов горбуши в сутки. Абсолютно поддерживаю эту инициативу, соответствующие изменения в проект приказа внесены, ждем, когда приказ выйдет. Плюс, конечно же, мы увеличиваем количество мест для любительского рыболовства. Было 55, на следующий год будет 77. Это позволит рыбакам-любителям на Сахалине и Курилах заниматься своим любимым делом», — отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Для нас важно, чтобы жители Сахалина и Курил имели возможность ловить рыбу, при этом не нанося вред природе и сохраняя все то богатство, которым располагает наш регион», — подчеркнул Валерий Лимаренко.

Возможность свободно и бесплатно ловить горбушу в специально отведенных местах в Сахалинской области была предусмотрена летом 2019 г. — тогда такие поправки по инициативе руководства региона внесли в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна.

Список мест для такого лова постоянно пополняется — с учетом потребностей жителей региона, рассказал министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. Сначала мест для добычи «трех хвостов» было чуть больше 40.

Также региональные власти работают над увеличением списка доступных для рыбаков-любителей участков лицензионного лова. Это важно, так как у рыболовов востребована не только горбуша, но и другие виды тихоокеанских лососей — кета, сима, кижуч. А для их добычи необходимы рыболовные участки, напомнил Иван Радченко.

Для того чтобы помочь поклонникам рыбалки в Сахалинской области найти, где можно законно порыбачить, при участии министерства по рыболовству в этом году запущена специальная интерактивная карта. В профильном министерстве подчеркнули, что считают развитие любительской рыбалки одним из своих приоритетов.

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НазадМетки: кижучправительстворосрыболовствосахалин
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