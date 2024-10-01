Пошлины на экспорт мороженой рыбы могут остаться

В отношении мороженой рыбы и ракообразных допускается принятие решений об установлении ставок вывозных таможенных пошлин — такая возможность заложена в проекте закона о федеральном бюджете.

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект главного финансового документа страны.

Вывозные пошлины на продукцию из водных биоресурсов упоминаются в статье об особенностях исполнения федерального бюджета в 2025 г. Как сообщает корреспондент Fishnews, устанавливается, что дополнительные средства могут быть направлены на реализацию мероприятий федерального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». При этом оговорено, что это может быть сделано в случае принятия решений об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении гороха, нута сушеного, чечевицы сушеной, мороженой рыбы и ракообразных. Исключение заложено для сардины-иваси.

Напомним, что гибкие экспортные пошлины, увязанные с курсом доллара, правительство ввело с октября 2023 г. Такая финансовая нагрузка появилась и при поставках на внешние рынки продукции из рыбы и морепродуктов. При этом механизм гибких ставок был предусмотрен на период до конца 2024 г. Минфин ранее сообщал о планах отменить курсовые экспортные пошлины с 2025 г. при условии повышения налога на прибыль в рамках налоговой реформы.

В Росрыболовстве в сентябре нынешнего года заявляли, что из-под привязанных к курсу валюты экспортных пошлин предполагается вывести сардину-иваси и филе минтая.

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