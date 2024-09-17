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Тема вывозных таможенных пошлин стала одной из ключевых на круглом столе «Меры развития и поддержки экспорта рыбной продукции»

Список рыбопродукции под экспортной пошлиной хотят проредить

Из-под привязанных к курсу валюты вывозных пошлин предполагается вывести сардину-иваси и филе минтая, сообщил замруководителя Росрыболовства Андрей Яковлев. Решение о пересмотре тарифного регулирования могло бы стать хорошей поддержкой поставок и экономики предприятий в целом, отметили участники круглого стола на форуме в Санкт-Петербурге.

Тема вывозных таможенных пошлин стала одной из ключевых на круглом столе «Меры развития и поддержки экспорта рыбной продукции» на Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, сообщает корреспондент Fishnews.

Изучить вопрос о целесообразности снижения ставок экспортных пошлина на отдельные виды пищевой рыбопродукции правительству ранее поручил президент.

Работа в этом направлении ведется, сообщил замглавы Росрыболовства Андрей Яковлев. Рабочая группа поддержала исключение по дальневосточной сардине и филе минтая — документ находится на подписи.

«В случае если будет продлена такая пошлина, мы, конечно, будем настаивать на исключении продукции с высокой степенью переработки», — заявил заместитель руководителя Росрыболовства. Он отметил, что в первую очередь речь идет о фарше-сурими и филе минтая.

Минфин заявлял о том, что года экпортные пошлины, привязанные к валютному курсу, будут отменены, напомнил модератора круглого стола, президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев. Тем не менее отраслевое сообщество готовится к разному развитию событий. Не позднее ноября нужно провести совещание, чтобы было понимание, что происходит в условиях пошлин с параметрами проектов по программе инвестиционных квот, отметил руководитель АСРФ.

Сокращение пошлины — это один из путей для улучшения маржинальности участников рынков, которые реализуют инвестиционные проекты, заявил директор центра компетенций в АПК аудиторско-консалтинговой компании Kept Илья Строкин.

Пошлины — это серьезный дополнительный фактор давления и вывод из-под его действия отдельных позиций минтаевого экспорта мог бы стать нужной и действенной мерой господдержки, обратил внимание президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. «Надеемся, что в ближайшее время правительство такое решение примет», — сказал он.

О необходимости пересмотреть список продукции, которая попадает под действие экспортных пошлин, и поддержать таким образом переработку, заявил и председатель Рыбного союза Александр Панин.

Медиахолдиг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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