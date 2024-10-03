Резидентский статус для организаций КМНС вновь обсуждают депутаты

Профильный комитет Парламентской ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) поддержал инициативу об отнесении организаций потребкооперации и общин коренных малочисленных народов к резидентам Арктической зоны. Ранее эту идею дважды пытались реализовать внесением соответствующих законопроектов в Госдуму, но безрезультатно.

В Архангельской области состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов. Парламентарии обсудили и поддержали инициативу коллег из Ненецкого автономного округа по вопросу отнесения организаций потребительской кооперации и общин коренных малочисленных народов к категории резидентов Арктической зоны. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Мурманской областной думы.

В соответствии с действующим законодательством, под резидентом Арктической зоны понимается индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, которые заключили соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности и включены в реестр резидентов АЗРФ. Поэтому предусмотренные законодательством преференции не распространяются на некоммерческие организации, занимающиеся предпринимательством.

На заседании комитета было отмечено, что организации потребкооперации и общины несут серьезную социальную и культурную нагрузку, реализуют инвестиционные проекты, направленные на сохранение и развитие традиционных видов деятельности.

Напомним, что в 2021 г. соответствующая инициатива дважды в виде законопроектов вносилась собранием депутатов НАО на рассмотрение Госдумы. В первом случае документ был отправлен на доработку, во втором — отклонен депутатами в первом чтении.

ПАСЗР, согласно самоопределению, — «самостоятельная, самоуправляемая, добровольная организация законодательных органов государственной власти субъектов РФ, расположенных в Северо-Западном федеральном округе». Соучредителями ПАСЗР являются парламенты 11 регионов.

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