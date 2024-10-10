Проект второй очереди реконструкции порта Корсаков прошел экспертизу

Главгосэкспертиза одобрила проект второй очереди реконструкции порта Корсаков на Сахалине. Реализация планов должна обеспечить стимулы для экономического развития региона.

Проект второй очереди реконструкции порта Корсаков рассмотрела Главгосэкспертиза России. По итогам выдано положительное заключение, сообщили Fishnews в пресс-центре подведомственного Минстрою России учреждения.

Проектная документация предусматривает создание операционных акваторий Рыбного порта и Южного погрузрайона. Работы должны обеспечить предусмотренный планами по реконструкции грузооборот.

В учреждении уточнили, что застройщиком выступает ФГУП «Росморпорт».

Напомним, что старт работам по модернизации Корсаковского порта губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко дал в августе нынешнего года. Проект входит в план комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской агломерации, утвержденный правительством РФ в июле 2023 г. Предусматривается реконструкция объектов Нацрыбресурса и Росморпорта.

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