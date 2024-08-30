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Старт работам по модернизации Корсаковского морского порта дал губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы регионального правительства

Губернатор дал старт модернизации Корсаковского порта на Сахалине

Реконструкция южной части глубоководного порта стартовала в Корсакове, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. Новые возможности гавани предполагается задействовать и в доставке рыбопродукции.

Подрядчик планирует отремонтировать и модернизировать парк специализированной портовой техники, провести реконструкцию причалов, зон хранения грузов и подходных путей. Объект вошел в состав Северного морского пути, рассказали Fishnews в пресс-службе областного правительства.

Официальный старт работам дал губернатор Валерий Лимаренко. «Сегодня произошло историческое событие. Мы приступили к поэтапной модернизации Корсаковского морского порта. Фактически здесь будет проведена работа и по дноуглублению, и по реконструкции гидросооружений. Это будет в будущем порт-убежище», — заявил глава региона.

Он добавил, что порт Корсаков при этом продолжает функционировать в штатном режиме, принимать и отправлять суда. Уже через несколько дней сюда должно причалить судно «Леди Д», которое впервые доставит на Сахалин грузы по Севморпути.

«Рыбный порт будет представлять большую причальную стенку. 800 погонных метров, но будет два больших причала. Первый будет взят за основу. Он будет шире и будет длиннее на 70 метров. И здесь будет также установлен пункт пропуска, рыбаки смогут сюда заходить и разгружаться. И будет второй современный причал. Кроме новых конструкций, мы сделаем глубину дна порядка 9 метров и выше. Соответственно, новые рыболовецкие суда могут приходить с 2026 года, швартоваться, разгружать свою рыбу», — сообщил главный инженер ФГУП «Нацрыбресурс» Михаил Степанов.

Генеральный директор подрядчика «Мостострой-11» Николай Руссу отметил, что подобный объект компания будет строить впервые, но порт будет сдан в срок.

В Корсакове также планируют создать международный контейнерный терминал, верфь по строительству судов из композитных материалов, мощности по хранению рыбы и морепродуктов. На реконструкцию «Рыбного порта» уйдет 6,6 млрд рублей из федерального бюджета. За счет этих средств грузооборот должен вырасти со 150 тыс. до 400 тыс. тонн рыбной продукции.

Напомним, что проект по модернизации порта Корсаков вошел в план комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской агломерации, утвержденный правительством РФ в июле 2023 г.

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