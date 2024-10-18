Росрыболовство готовится к электронным аукционам

Аукционы по распределению долей квот на вылов водных биоресурсов теперь переведены в электронный формат. Росрыболовство в связи с этим обновило ведомственную комиссию по организации и проведению торгов.

Напомним, что с 1 сентября вступил в силу федеральный закон о переводе аукционов по закреплению долей квот на добычу в электронный формат. В августе правительство утвердило новые правила организации и проведения торгов.

Федеральное агентство по рыболовству в связи с этим выпустило новый приказ о комиссии по организации и проведению аукционов в электронной форме — от 15 октября 2024 г. № 560. Ведомство в том числе утвердило состав комиссии и порядок ее работы.

Новый орган будет в том числе рассматривать заявки на участие в торгах и взаимодействовать с оператором электронной площадки.

В состав комиссии включены представители Росрыболовства, а также Пограничной службы ФСБ России. Председателем назначен заместитель руководителя ФАР Василий Соколов.

Первые торги по новым правилам Росрыболовство запланировало на ноябрь: на аукцион выставлены доли квот на добычу рыбы в районах действия международных договоров. Продажа будет осуществляться на площадке РАД.

Ранее торги по распределению долей квот в отрасли проводились в очном формате. Электронная форма была опробована при продаже долей квот на вылов крабов с инвестиционными обязательствами.

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