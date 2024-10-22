Экспорт краба из Вьетнама бьет рекорды

За первые девять месяцев 2024 г. поставки краба из Вьетнама выросли на 66% по сравнению с прошлым годом и достигли 227 млн долларов. Экспорт увеличился на все крупнейшие рынки, особенно на китайский.

Данные о динамичном росте поставок краба приводит Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), сообщает корреспондент Fishnews. Отмечено, что, например, вьетнамского краба охотно покупают в Японии в связи с доступной ценой.

По результатам года в VASEP ожидают, что общая стоимость экспорта краба из страны перешагнет рубеж в 300 млн долларов.

Между тем общая сумма экспорта вьетнамских морепродуктов за январь-сентябрь 2024 г. достигла 7,16 млрд долларов — на 8,5% больше, чем годом ранее. Больше всего на зарубежные рынки поставлено креветки — на 2,8 млрд долларов, что на 10,5% выше уровня прошлого года.

В VASEP считают, что до конца года общая стоимость экспорта достигнет 9,5 млрд долларов — это на 7% больше результата 2023-го. Главными экспортными позициями вьетнамской рыбной отрасли остаются креветки, пангасиус, тунец, кальмар и осьминог.

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