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Вопросы развития экспорта, отмеченные премьер-министром, актуальны и для рыбной отрасли, прокомментировали руководители рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews Online

И для рыбы тоже: в отраслевом сообществе прокомментировали экспортные акценты правительства

Вопросы, о которых говорил на Международном экспортном форуме премьер Михаил Мишустин, актуальны и для рыбной отрасли, отметили руководители ассоциаций на конференции Fishnews Online.

На Международном экспортном форуме «Сделано в России» глава правительства остановился на направлениях, по которым власти считают важным работать для развития экспорта. По продукции АПК стоит задача к следующему десятилетию нарастить поставки в 1,5 раза в сравнении с уровнем 2021 г.

Премьер говорил о необходимости укрепления связей с дружественными странами, важности расшивки узких мест в логистике, решения вопросов в сфере взаиморасчетов. Все это актуально и для рыбной отрасли, прокомментировали руководители рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews Online.

Так, одним из острых вопросов для экспортеров остается проведение платежей, рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Для того чтобы не терять в поставках, надо обратить внимание и на те вопросы, которые есть по внутреннему регулированию, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он напомнил о такой статье экспорта, как глубоководные крабы: в рамках программы квот под инвестиции эти объекты, в силу своей специфики, оказались не востребованы, и очень бы хотелось вернуть возможные для освоения объемы в промысел. Это была бы прибавка к экспортным показателям, указал руководитель АРПП.

Главы ассоциаций поделились и взглядом на тему продвижения российской рыбы и морепродуктов за рубежом. Опыт объединения усилий бизнеса уже есть в популяризации в Китае краба из России. Это очень важная работа, учитывая значение китайского рынка для экспорта российского краба, считает руководитель профильной ассоциации Александр Дупляков. «Если на побережье Китая нашего краба знают, то в континентальных районах ситуация иная. Потенциал этого рынка большой и необходимо заниматься продвижением», — сказал президент Ассоциации добытчиков краба.

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