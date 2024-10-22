Депутаты попрощались с ICES

Госдума одобрила выход России из Конвенции о Международном совете по исследованию моря. Теперь закон о денонсации подписанного 60 лет назад соглашения будет направлен в Совет Федерации.

На заседании Госдумы 22 октября депутаты поддержали внесенный правительством законопроект о денонсации Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ИКЕС, ICES), подписанной в Копенгагене 12 сентября 1964 г.

Международный совет по исследованию моря — одна из старейших научных организаций, созданная в 1902 г. Она координирует исследования запасов рыбных ресурсов во всех промысловых районах Северо-Восточной Атлантики, включая Балтийское море, и ежегодно утверждает рекомендации по их вылову.

Членами ICES являются 20 стран: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Испания, Швеция, Великобритания и США. Однако участие России в деятельности организации приостановлено с 30 марта 2022 г. по решению совета ICES, сообщает корреспондент Fishnews.

В заключении комитета ГД по международным делам отмечается, что выход из конвенции «соответствует интересам Российской Федерации и не повлияет на возможность проведения морских научных исследований с использованием действующих механизмов участия в международных правоотношениях». В комитете ГД по аграрным вопросам также считают, что хотя ICES дает научные рекомендации по вылову, «практические решения, связанные с рыболовством в Атлантическом океане и прилегающих морях, принимаются в рамках международных комиссий и организаций», в которых Россия продолжает участвовать.

Напомним, в этом году также был принят механизм, позволяющий российским органам власти определять виды и объемы добычи водных биоресурсов в районах действия международных договоров, если соответствующие решения межгосударственных органов отсутствуют.

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