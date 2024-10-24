Иван Радченко: Мы стремимся постоянно улучшать условия для рыбаков-любителей

В этом году в Сахалинской области появилось сразу несколько цифровых сервисов для обеспечения любительской рыбалки. О новшествах в этой сфере рассказал министр по рыболовству региона Иван Радченко.

В Сахалинской области для граждан предусмотрена возможность бесплатно ловить горбушу — в пределах суточной нормы (сейчас это три экземпляра, но разрешенное количество уже предложено увеличить до пяти). Добыча допускается в специально отведенных местах — на сегодняшний день их 55.

«Для простоты и удобства поиска таких точек лова министерство в сотрудничестве с компанией «2ГИС Сахалин» разработало специальную интерактивную карту. Воспользоваться ей могут жители и гости области», — сообщил министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко в интервью газете «Fishnews Дайджест».

На карте, отметил глава регионального ведомства, есть вся необходимая информация о рыболовном участке и его пользователе, а также указаны контактные номера для вызова экстренных служб по вопросам браконьерства. Кроме того, пользователи могут оставлять комментарии, делиться фотографиями уловов и своими впечатлениями непосредственно в приложении 2ГИС.

«Для более эффективной работы с обращениями граждан наше министерство сформировало список наиболее часто задаваемых вопросов и совместно с министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области разработало чат-бот в телеграме. Этот инструмент позволяет пользователям оперативно получать ответы на вопросы по трем популярным темам: «Доступная рыба», «Любительское рыболовство» и «Субсидии для юридических лиц», — перечислил министр.

Также облегчить жизнь поклонникам рыбалки региональные власти решили с помощью сервиса для онлайн-покупки путевок на любительский лов «Острова 65».

«Лицензионный лов стремительно развивается в области, — обратил внимание Иван Радченко. — Если в 2023 году на территории региона для ловли симы по путевкам был лишь один участок, то уже в 2024 году их количество выросло до восьми: три участка в Анивском районе и по одному в Поронайском, Смирныховском, Ногликском, Углегорском и Томаринском районах. Отмечу, что в этом году рыболовы-любители на участках добыли более 3 тонн симы.

Всего для любительского рыболовства по путевкам в регионе есть 16 участков. На них все желающие могут ловить симу, горбушу, кету и кижуча.

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