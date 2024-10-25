«Генеральная уборка» в море не сбавляет оборотов

Из акваторий Дальнего Востока в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» в текущем году удалено 25 затонувших судов. До конца 2024 г. планируется извлечь еще 57 судов, заявил глава Минприроды Александр Козлов.

Из 25 уже поднятых и утилизированных судов 18 объектов находились в Сахалинской области, три — в Камчатском крае, два — в Магаданской области, по одному —в Приморском и Хабаровском краях, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды.

«Затопленные плавсредства десятилетиями загрязняли экосистему морей, препятствовали судоходству и рыболовству, создавали проблемы для развития прибрежных территорий. Комплексный подход позволил организовать не только их ликвидацию, но и ужесточить законодательство, чтобы впредь судовладельцам было невыгодно избавляться от имущества таким способом. До конца 2024 года из морских бухт уберут еще 57 затонувших судов», — заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Напомним, работа по расчистке акваторий от затонувших судов на Дальнем Востоке началась в 2020 г. Правительством была разработана дорожная карта по подъему и подготовлен пакет законопроектов, регулирующих этот вопрос. Всего за время работы федпроекта «Генеральная уборка» из морских бухт убрали 156 судов.

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